Burgdorf

Einen kostenlosen Corona-Schnelltest pro Woche für Erzieher und Mitarbeiter in Kitas unter kommunaler und freier Trägerschaft bietet die Stadt Burgdorf ab sofort an: Das Geld stellt die Verwaltung dafür zur Verfügung, wie Stadtsprecher Sebastian Kattler sagt. Noch könne er nicht sagen, wie viel die Stadt für die Schnelltests ausgeben werde: „Das hängt davon ab, wie viele sich testen lassen werden“, sagt er. Seinen Angaben zufolge gilt das Angebot auch für die Kindertagespflegepersonen und für Beschäftigte der Stadt in den Schulen, beispielsweise den Sekretärinnen oder Hausmeistern. „Wir haben die Berechtigten bereits informiert“, sagt Kattler.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Oliven-Apotheke testen das Kita-Personal in den Einrichtungen. Außerdem können Beschäftigte auch in der Filiale der Apotheke an der Weserstraße den Corona-Schnelltest durchführen lassen. Dieses Angebot gelte auch für die Kitas anderer Träger und Tagespflegepersonen, teilt Kattler mit. Auch das Team der Apotheke Schnaith bietet Schnelltests in der Filiale an der Marktstraße an – allerdings aus Kapazitätsgründen nur für städtische Beschäftigte. Burgdorf strebt nach Auskunft Kattlers an, die Corona-Schnelltests auf weitere Bereiche auszuweiten. Konkrete Pläne dazu gibt es bislang noch nicht.

Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 101,5

Unterdessen steigt die Zahl der Burgdorfer, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, weiter an. Für Donnerstag meldet die Region Hannover elf neue Infektionen, wobei es keine neuen Erkrankungen in Kitas, Schulen und Seniorenheimen gibt, wie Christoph Borschel, Sprecher der Region Hannover, mitteilt. Seinen Angaben zufolge haben sich seit Beginn der Pandemie insgesamt 677 Personen angesteckt. Den starken Anstieg am Donnerstag begründet der Sprecher damit, dass die Labore am Dienstag die Zahlen zu spät gemeldet haben, sodass die Region am Mittwoch keine Neuinfektion für Burgdorf zu verzeichnen hatte. „Letztlich betrifft die aktuelle Zahl zwei Tage“, sagt Borschel. Der Anstieg wirkt sich auf die Sieben-Tage-Inzidenz aus, die am Donnerstag erneut die 100-er Marke übersteigt und nun bei 101,5 liegt.

Von Antje Bismark