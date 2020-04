Corona-Pandemie: Stadt sucht Pflegeeltern auf Zeit

Burgdorf

„Wir brauchen in der Zeit der Corona-Pandemie verstärkt Familien, die ein Pflegekind aufnehmen können“, sagt Birgit Hübert. Sie kümmert sich im Pflegekinderdienst der Stadt Burgdorf darum, den Jungen und Mädchen in einer schwierigen Familiensituation ein stabiles Zuhause auf Zeit oder dauerhaft zu geben. Noch, sagt Hübert, gebe es keine Betreuungslücke. „Aber wir wissen nicht, was auf uns zukommt.“

Dabei benennt sie zwei Faktoren, die die Lage derzeit verschärfen können: Zum einen nähmen Pflegefamilien im Moment kein Kind auf, weil sie Risikopatienten im Haushalt haben. Zum anderen sorgten die Verfügungen wie das Kontaktverbot oder aufgelöste Tagesstrukturen, die sich aus der Schließung von Kitas oder Schulen ergäben, dafür, dass die psychische Belastung der Familien wachse. „Eine Familie mit zwei schulpflichtigen Kindern in einer Drei-Zimmer-Wohnung ohne Balkon kommt jetzt schnell an die Grenzen und benötigt eine Entlastung“, sagt sie. Derzeit würden 54 Jungen und Mädchen im Alter zwischen Geburtstag und 17 Jahren in 47 Pflegestellen betreut.

Bei Petra und Marko Zaubitzer leben vier Pflegekinder

Bevor ein Kind aus der Familie genommen werde, gebe es umfangreiche ambulante Unterstützung, sagt Hübert, nach deren Angaben im Moment insbesondere die Bereitschaftspflege gesucht werde – Familien also, die einem Jungen oder Mädchen auf Zeit ein Zuhause bieten können. Neun Familien im Stadtgebiet übernehmen diese Aufgabe derzeit, zwei von ihnen stehen bereit, auch in Corona-Zeiten schnell ein Kind in die Familie einzubeziehen.

Marko und Petra Zaubitzer haben Pflegekinder in ihrer Familie aufgenommen. Quelle: privat

Zu ihnen gehören Petra und Marko Zaubitzer, die seit 18 Jahren Pflegekindern ein Heim geben. „Ursprünglich wollten wir ein Kind adoptieren, dann haben wir eines in Pflege genommen“, sagt Petra Zaubitzer. Anfangs habe sie an eine befristete Familienphase gedacht. Inzwischen gehören vier Dauerpflegekinder zwischen sieben und 22 Jahren zum Haushalt, knapp 20 Kinder und Jugendliche hat das Ehepaar zudem in Bereitschaftspflege genommen. So unterschiedlich das Alter, die Gründe und die Kinder auch waren, in einem Punkt gibt es eine große Gemeinsamkeit: „Sie brauchen am Anfang ganz viel Wärme und Liebe, dann findet sich alles.“ Ein „großes Herz“ sieht sie deshalb als Grundvoraussetzung an.

Leibliche Mutter erhält jeden Tag eine Nachricht

Als Beispiel erzählt Petra Zaubitzer von einem kleinen Mädchen, dessen Mutter dringend entlastet werden musste und das zunächst Angst vor dem Wechsel in die fremde Familie hatte. „Ich habe der Kleinen von unseren Kindern und dem Hund erzählt und wie sich alle auf sie freuen, dann ging es ganz leicht.“ Dabei halte sie stetig den Kontakt zur Herkunftsfamilie, in diesem Fall habe sie der Mutter jeden Tag geschrieben – bis diese ihre Tochter wieder aufnehmen konnte. Diese Offenheit gegenüber anderen Familien, eine Toleranz anderer Lebensweisen sei wesentliche Voraussetzung für die Bereitschaftspflege, sagt Hübert.

Sie stelle derzeit fest, dass es eine hohe Bereitschaft gibt, andere zu unterstützen. Und deshalb hoffe sie, dass sich neue Bewerber finden. Diese könnten sich nicht auf dem gewohnten Weg vorstellen, wohl aber bei Spaziergängen im Park oder Videoschaltungen. Hinzu kämen regelmäßige Telefongespräche und der Austausch mit anderen Pflegeeltern. „Niemand muss fürchten, dass das Jugendamt ihn allein lässt“, sagt Zaubitzer. Auch wenn derzeit etliche Mitarbeiter im Homeoffice arbeiteten, bestehe eine gute Erreichbarkeit.

Interessierte melden sich bei Birgit Hübert unter Telefon (05136) 898332.

Diese Voraussetzungen sollten Pflegefamilien erfüllen „Wer ein Pflegekind aufnehmen möchte, braucht Mut, die Herausforderung anzunehmen“, sagt Birgit Hübert vom Pflegekinderdienst der Stadt. Neben dieser persönlichen Komponente sollten die Familien zudem gesicherte finanzielle Verhältnisse aufweisen und ihr Leben stabil gestalten. Hinzu kommen ihren Angaben zufolge die Bereitschaft, mit dem Jugendamt, den Therapeuten, dem Vormund und anderen Institutionen zusammenzuarbeiten. „Jedes Pflegekind benötigt ein eigenes Zimmer“, sagt Hübert. Das Jugendamt biete im Gegenzug ein monatliches Pflegegeld, um die Kosten für die Erziehung und die materiellen Aufwendungen für das Kind zu decken. Außerdem gebe es einen Zuschuss zur Alterssicherung, eine Unfallversicherung, Elternzeit und elterngeldähnliche Leistungen. Pflegeeltern können und sollten an Kursen teilnehmen, die die Stadt beispielsweise zu Themen wie Recht und Biografiearbeit anbietet. bis

Von Antje Bismark