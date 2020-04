Corona: Ortsvorsteher kritisiert Massenauflauf am Burgdorfer Holz

Burgdorf/Dachtmissen

Mit Unverständnis reagiert Jörg Neitzel auf die aktuelle Situation am Vita-Parcours im Burgdorfer Holz. „Die Menschen halten sich weder an Abstandsregeln noch an Kontaktverbote“, sagt der Ortsvorsteher von Dachtmissen nach dem Wochenende. Zudem hätten zahlreiche Spaziergänger trotz der hohen Waldbrandgefahr einen Grill angezündet und diesen erst nach Aufforderung des Berufsfeuerwehrmanns wieder gelöscht und abgebaut.

„Jeder sollte möglichst zu Hause bleiben oder zumindest darauf achten, mit seinem Verhalten das Risiko einer Infektion so gering wie möglich zu halten“, sagt der Dachtmisser, der nach eigenen Angaben beinahe täglich auf dem Trimm-dich-Pfad joggt. Während der Woche sei dies überhaupt kein Problem: Alle Passanten gingen sich aus dem Weg und achteten auf die Absperrungen der Stadt an den Geräten – sie signalisieren das derzeit gültige Nutzungsverbot. „Am Sonnabend ging aber von 13 bis 16 Uhr nichts mehr“, sagt Neitzel. Gruppen von vier bis acht Personen, sichtbar nicht aus einem Haushalt stammend, hätten zum Teil die Wege komplett eingenommen und Entgegenkommenden das Passieren erschwert.

„Es geht nicht nur um Corona, sondern auch um die Waldbrandgefahr “

„Wie sich manche dabei verhalten, ist schlicht unvernünftig“, sagt er mit Blick auf andere Gruppen, die sich auf Decken gesetzt und dort kleine Treffen organisiert hätten. Die gleiche Beobachtung schilderten Dachtmisser am Sonntagmittag. Zu dieser Zeit hätten sich so viele Menschen in dem Bereich aufgehalten, dass der Parkplatz nicht mehr ausgereicht habe. „Selbst auf der Bundesstraße 188 standen die Autos, jedem, der dort geparkt hat, muss klar gewesen sein, wie voll es ist“, sagt Neitzel. Sicherlich habe das gute Wetter viele Passanten gelockt, doch mit einem solchen Verhalten verspiele jeder die Chance auf weitere Entlastungen.

Er selbst habe am Nachmittag dann mehrere Gruppen angesprochen, die sich zum Grillen einen Platz gesucht hätten. „Dabei geht es nicht mehr nur um Corona, sondern auch um die Waldbrandgefahr“, sagt der Ortsvorsteher. Glücklicherweise habe er die Kleidung seines Arbeitgebers, der Berufsfeuerwehr Hannover, getragen und sich damit den Respekt zusätzlich sichern können. „Ich habe allen gesagt, dass sie einpacken sollen, weil andernfalls die Polizei in zehn Minuten vor Ort ist“, sagt Neitzel und fügt hinzu, nach anfänglichem Gemaule hätten die Grillfreunde dann eingepackt und seien losgefahren.

Der "Vita Parcours" führt durch einen Teil des Burgdorfer Holzes. Quelle: privat

Krisenstab berät am Mittwoch über Burgdorfer Holz

Gleichwohl zeuge noch reichlich Müll auf und an den Wegen vom Massenauflauf am Wochenende – darunter auch ausgetretene Kippen, von denen jede einzelne das Potenzial für einen Waldbrand besitze. „Niemand muss sich wundern, wenn die Burgdorfer Politik nach solchen Tagen die Reißleine zieht und das Aus des Parcours beschließt“, sagt Neitzel mit Blick auf die Debatte um Kosten und ihre Einsparung. Stadtsprecherin Alexandra Veith sagte auf Anfrage, dass der städtische Krisenstab am Mittwoch über den Vita-Park in der Corona-Pandemie beraten werde.

Nach wie vor gelte dort wie auf allen Spielplätzen im Stadtgebiet, dass die Geräte nicht genutzt werden dürfen. „Die derzeitigen Regelungen der Verordnung lassen keine Öffnung der Spielplätze zu“, sagt sie und fügt mit Blick auf eine Initiative aus Hannover hinzu, sobald sich abzeichne, dass eine Öffnung der Spielplätze in Burgdorf möglich sei, werde diese – den dann geltenden Sicherheitsbestimmungen entsprechend – geprüft und sobald umsetzbar vorbereitet.

Von Antje Bismark