So näht Christina Meyer bunte Mundschutze

Burgdorf

Christine Meyer ist gewappnet für die Corona-Krise. Die zweifache Mutter aus Burgdorf-Hülptingsen näht für ihr Leben gern. Normalerweise Kleidung für ihre Kinder oder auch mal einen Rock und einen Sweatpulli für sich selbst. Zurzeit jedoch eher kunterbunte Mundschutze. Solche hat sie soeben für den vier Jahre alten Sohn einer guten Freundin gefertigt. Das Kind braucht Schutz. Der Junge leidet an Asthma.

Auf der Internetplattform Instagram, dem mit Facebook verbandelten werbefinanzierten Onlinedienst für Fotos und Videos, firmiert Meyer unter dem Pseudonym „angemeyert“. In einer Story, wie dort hochgeladene Fotogeschichten heißen, berichtete sie dieser Tage in Bildern, wie und zu welchem Zweck sie ihre Mundschutze näht. Wie sie überhaupt dort gern die Ergebnisse ihrer auf hohem Niveau praktizierten handwerklichen Kreativität herzeigt: Beim Handlettering etwa frönt sie der kunstvollen Buchstabengestaltung und beim Plotten dem Aufbringen von Sinnsprüchen und Zeichnungen auf Selbstgenähtem.

Für ein asthmakrankes Kind fertigte Christina Meyer diesen Mundschutz an. Quelle: Privat

Mundschutze lägen in der Nähszene augenblicklich voll im Trend, berichtet Meyer, die mit ihrem Hobby vor vier Jahren begann. Stoffläden wie der Nähcenter-Shop im nahe gelegenen Lehrte-Ahlten böten Sets schon für 9,99 Euro. Daraus ließen sich vier Schutzmasken herstellen. Die selbst genähten Atemschutzmasken könnten zwar nicht mit zertifizierter Medizinausstattung mithalten, einen gewissen Schutz böten sie allemal. Vorausgesetzt man tauscht den Mundschutz regelmäßig aus und wäscht ihn bei hohen Temperaturen.

Aus Stoffresten ist der Mundschutz am günstigsten

Meyer, die eine geübte Näherin ist, braucht 15 bis 20 Minuten für einen Mundschutz. Ihre hat sie aus eigenen Stoffresten genäht. Das sei günstiger. Die Kosten aus günstiger Baumwollwebware aus ihrer Heimmanufaktur betrügen läppische 1,25 bis 3 Euro pro Stück – „je nachdem, wie teuer man den Stoff erwirbt“, rechnet Meyer vor. Viele Näherinnen hätten, so wie sie selbst auch, Stoff in Massen daheim.

Zur Galerie Eine Anleitung zum Nähen eines Mundschutzes.

„Meine Freundin fragte mich, ob ich für ihren asthmakranken Sohn einen Mundschutz nähen kann. Klar! Nach einer Anleitung von @einfachnähen (Instagram-Account; Anm. d. Red) sind gleich drei entstanden“, lässt Meyer auf Instagram ihre zurzeit 138 Follower wissen. Der Junge, für den sie den Mundschutz nähte, sei so alt wie ihr eigener Sohn, für den sie regelmäßig Hosen, auch Jogginghosen, Sweatpullis und eine coole Softshelljacke herstellte. Früher nähte Meyer auch Kleidung für ihre zehn Jahre alte Tochter, zuletzt noch ein Kleid mit Pferdemotiv. Inzwischen möge die Tochter aber nicht mehr alles anziehen, „was ich ihr mache“, sagt Meyer.

Mundschutz kunterbunt: Aus Stoffresten entstanden in Windeseile diese drei Varianten. Quelle: Privat

Ihre Zeit verbringt Meyer mit Arbeiten, den beiden Kindern und dem Nähen. „Das Nähen kann schon zur Sucht werden“, gibt die Sozialarbeiterin zu, die in einer Tagesstätte für psychisch kranke Menschen in Hannover angestellt ist und fast jede freie Minute investiert, um etwas Kreatives zu machen: „Ich habe immer neue Ideen.“

Christine Meyer näht, wenn die Kinder im Bett sind

Die Anregungen dazu hole sie sich auf Facebook und Instagram. Angefangen habe das alles vor vier Jahren. In den ersten zwei Jahren habe sie exzessiv genäht, teilweise bis tief in die Nacht. Inzwischen habe sich das reduziert auf zwei Abende in der Woche, „wenn die Kinder im Bett sind“, und zwei, drei Stunden am Wochenende.

Schließlich habe sie noch andere Hobbys – etwa das Ponyreiten nach dem als Natural Horsemanship bekannten Pferdeflüsterer-Prinzip, das die Bedürfnisse des Tieres in besonderem Maß berücksichtigt. Mutter und Tochter kümmern sich auf einem Hof in Großmoor bei Celle um ein Pflegepony und haben im Gegenzug eine Reiterlaubnis. Und auch dafür findet Meyer nach eigenem Bekunden noch Zeit: mal einfach faul auf dem Sofa sitzen.

Lesen Sie auch

Von Joachim Dege