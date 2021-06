Burgdorf

Das Gesundheitsamt der Region Hannover meldet am Montag, 14. Juni, für Burgdorf eine Sieben-Tage-Inzidenz von null. Seit mindestens einer Woche ist bei keinem Burgdorfer das Sars-CoV2-Virus nachgewiesen worden. Drei Menschen gelten zurzeit aber noch als akut infiziert. Seit Pandemiebeginn sind im Stadtgebiet 1122 Frauen, Männer und Kinder positiv auf das Virus getestet worden. 28 Burgdorfer sind bislang an Covid-19 gestorben.

In vier weiteren Kommunen der Region liegt der Inzidenzwert am Montag ebenfalls bei null. Die höchste Inzidenz meldet das Gesundheitsamt für Seelze mit 25,6. In Burgdorfs Nachbarstadt Lehrte haben sich seit Freitag vier weitere Menschen nachweislich infiziert. Der Inzidenzwert ist trotzdem gesunken – auf 20 (Freitag: 26,7).

Für die gesamte Region mit ihren rund 1,2 Millionen Einwohner meldet das Robert Koch-Institut (RKI) eine Inzidenz von 11,2 (Freitag: 13,3). Niedersachsenweit liegt diese mit 9,8 sogar noch niedriger. Das ist der fünftniedrigste Wert in der Bundesrepublik, den niedrigsten hat Mecklenburg-Vorpommern mit 4,8.

Von Anette Wulf-Dettmer