Schillerslage

Ortsbürgermeister Cord Reißer (CDU) soll sein Amt auch in der nächsten Wahlperiode behalten. Darauf haben sich jetzt die beiden Ortsratsfraktionen von CDU und WGS verständigt. Die Christdemokraten und die Wählergemeinschaft errangen bei der Kommunalwahl jeweils zwei Ortsratsmandate. Das Fünfte ging an die Liberalen.

Heinrich Bührke holt 179 Stimmen

Während WGS-Kandidat Heinrich Bührke mit 179 Stimmen im Dorf die größte Zustimmung erhielt und Ortsbürgermeister Reißer (137) klar hinter sich ließ, holte die CDU mit 45,1 Prozent die meisten Stimmen in Summe. Die WGS kam auf 39,8 Prozent. Die WGS will deshalb nach eigenem Bekunden Reißer in der konstituierenden Sitzung des Ortsrats am 11. November bei der Wiederwahl zum Ortsbürgermeister unterstützen.

Im Gegenzug soll Bührke stellvertretender Ortsbürgermeister werden. Den Stellvertreterposten hatte in der aktuellen Wahlperiode Mario Gawlik von der FDP inne. Diesmal gehen die Liberalen leer aus. Mario Gawlik, der ein Mandat im Rat der Stadt errang, hat bereits angekündigt, dass er sein Ortsratsmandat nicht wahrnehmen, sondern seiner Frau Silke überlassen will. Diese hatte ebenfalls für die FDP für den Ortsrat kandidiert.

Von Joachim Dege