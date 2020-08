Burgdorf

Sechs Klassenzimmer, zwei Differenzierungsräume, eine Lehrerstation: Wenn der fünfte Jahrgang an der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule nach den Sommerferien startet, dann lernen die Jungen und Mädchen in einer neuen Containeranlage. Arbeiter erstellen derzeit noch die Außenanlagen, in dem temporären Gebäude indes steht alles für die Fünftklässler bereit.

Bereits in den vergangenen Herbstferien hat eine Baufirma den Untergrund für das Aufstellen der Container vorbereitet, wie Projektleiter Reiner Warnecke sagt. In den Osterferien wurden die Module schließlich aufgestellt. „Uns ging es immer darum, den Unterricht möglichst wenig zu stören“, sagt Warnecke und fügt hinzu, dass seit den Osterferien der Innenausbau gelaufen sei. Davon zeugen Wände, Toiletten, Elektrik, Heizung, Außenjalousien – aber auch die Tische, Stühle und Tafeln in den Klassenzimmern, die sich auf jeweils 400 Quadratmetern im Erd- und im Obergeschoss befinden.

Anzeige

Arbeiter gestalten die Rasenfläche als sogenannte Regole um, sodass dort Regenwasser versickern kann. Quelle: Antje Bismark

Weitere NP+ Artikel

Regole dient der Versickerung von Regenwasser

Seit Beginn der Sommerferien sorgt das Burgdorfer Unternehmen Link dafür, dass bis zum Schulbeginn die Arbeiten an den Außenanlagen abgeschlossen sein werden. „Im Moment binden Mitarbeiter die Regenfallrohre an ein Entwässerungssystem mit Regole an“, sagt Warnecke. Zwischen den Sporthallen soll künftig das Regenwasser versickern, dafür allerdings muss die bisherige Grünfläche samt Basketballkorb weichen.

Die Garten- und Landschaftsbauer müssen aufwändig die Vorarbeiten leisten, unter anderem einen Graben ziehen und Rohre verlegen. Hinzu kommen wassergebundene Wege mit grünen Elementen. Gleichwohl gibt sich auch Jerzy Jedynak, neuer Leiter der städtischen Gebäudewirtschaft, optimistisch, dass die Fünftklässler und ihre Mitschüler ohne Baulärm werden leben können.

Garten- und Landschaftsbauer gestalten derzeit noch die Außenanlage am Container-Standort. Quelle: Antje Bismark

Container kosten 17.000 Euro Miete im Monat

Die mobilen Klassenzimmer, für die Warnecke und seine Kollegen bereits vor zwei Jahren die Ausschreibung durchgeführt hatten, sollen für fünf Jahre stehen. Dies hatte in der Vergangenheit die Nachbarn verunsichert, die wegen zu großer Nähe eine Belästigung fürchteten. Nun sollen Milchglasfolien an den Fenstern und Hecken für die gewünschte Distanz sorgen. Die Planungs- und Baukosten liegen nach Aussage des Projektleiters bei etwa 380.000 Euro. Hinzu kommen monatliche Mietgebühren von 17.000 Euro.

Das Lehrerzimmer, das sich der neue Leiter der Gebäudewirtschaft Jerzy Jedynak anschaut, befindet sich im Obergeschoss. Quelle: Antje Bismark

„Dank des großen Vorlaufs haben wir günstige Angebote bekommen, weil sich die Firmen vorbereiten konnten“, sagt Warnecke und kündigt an, dass im nächsten Jahr eine kleinere Anlage folgen soll, für die die Ausschreibung ebenfalls schon in der Vorbereitung sei. Hausmeister Andreas Geipel hofft wie seine Kollegen auf ähnlich reibungslose Arbeiten. „Alle Firmen haben sich bemüht, weiterzuarbeiten – während des Unterrichts und während der Corona-Pandemie“, sagt er.

Von Antje Bismark