Burgdorf

Mit dem Format „Comedy am Rodelberg“ will der Verkehrs- und Verschönerungs-Verein (VVV) das Kulturgeschehen in Burgdorf wieder in Gang bringen. Mit Unterstützung der Region Hannover hat der VVV den Comedian Roberto Capitoni engagiert. Der soll die Zuschauer auf ihren Picknickdecken am Freitag, 7. August, im Stadtpark unter Einhaltung der Abstands- und Hygienevorschriften zum Lachen bringen.

Der schwäbische Halbitaliener Capitoni unterhält seit fast 40 Jahren sein Publikum mit Pantomime, akrobatischer Mimik, einer quirligen Körpersprache und amüsanten Geschichten – Requisiten oder ein Bühnenbild braucht er dafür nicht. Seit 2003 ist er mit Soloprogrammen auf Tour, was ihm mehrere Kleinkunstpreise und Auftritte in Kino- und Fernsehkomödien einbrachte. Zudem war Capitoni in verschiedenen Comedy-TV-Sendungen, darunter dem „Quatsch Comedy Club“ und „Willkommen bei Mario Barth“ zu sehen. Vor zwei Jahren stand er bei der Burgdorfer Comedy-Nacht auf der Bühne.

Anzeige

Bis zu drei Zuschauer dürfen auf einer Decke Platz nehmen

Die Zuschauer müssen ihre eigenen Decken mitbringen. Unter Beachtung der gültigen Abstands- und Hygieneregeln ist Platz für 50 davon. Maximal drei Personen dürfen sich eine Decke teilen. Aufsichtspersonal soll nach VVV-Angaben dafür sorgen, dass die Vorschriften eingehalten werden und niemand ohne Karte auf das Gelände gelangt. Der VVV bereitet ein Imbiss- und Getränkeangebot vor. Wer sich dort versorgt, muss einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Das Gleiche gilt beim Einlass und Abgang des Publikums sowie beim Aufsuchen der mobilen Toiletten. Zudem will der Veranstalter Desinfektionsmittel bereitstellen.

Weitere NP+ Artikel

Karten für „Comedy am Rodelberg“ mit Roberto Capitoni am Freitag, 7. August, um 19 Uhr im Stadtpark gibt es für 19 Euro ausschließlich im Vorverkauf, und zwar in der VVV-Geschäftsstelle an der Braunschweiger Straße 2 in Burgdorf. Karten erhält nur, wer seine persönlichen Kontaktdaten hinterlegt.

Von Elena Everding