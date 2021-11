Burgdorf

An Cities for life, dem weltweiten Aktionstag gegen die Todesstrafe beteiligt sich einmal mehr die Amnesty-International-Gruppe Nordost/Burgdorf. Unter dem Motto „Städte für das Leben, Städte gegen die Todesstrafe“ wollen die AI-Aktivisten am Dienstag, 30. November, ein klares und sichtbares Zeichen setzen. Dafür gibt es eine Lichtinstallation auf dem Dach der Magdalenen-Kapelle. Im Inneren der Kapelle werden die AI-Mitglieder eine kleine Ausstellung vorbereiten und Unterschriften für den Appellbrief sammeln.

Diskutieren zum Thema Seenotrettung

Um Menschenleben, und zwar nicht wenige, geht es auch bei der Rettung aus Seenot, etwa im Mittelmeer. Um dieses Thema dreht sich die Podiumsdiskussion mit dem Titel „Retten verboten? Zwischen Kriminalisierung und trauriger Notwendigkeit von Seenotrettung“. Dazu lädt die örtliche AI-Gruppe mit Amnesty International Bezirk Hannover in für Freitag, 10. Dezember, in die – barrierefrei zugängliche – Aula des Gymnasiums am Berliner Ring ein. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr.

Martin Roger von AI wird mit einem Mitglied der „Iuventa“ ins Gespräch kommen. Die Iuventa ist ein Seenotrettungsschiff, das im Jahr 2017 Schiffbrüchige aus dem Mittelmeer geborgen hatte. Im Nachgang wurde das Schiff beschlagnahmt, und die Crew von der italienischen Regierung wegen „Beihilfe illegaler Einreise“ angeklagt. Sowohl die Podiumsdiskussion als auch die Aktion für Cities for life werden unter 2-G-Bedingungen durchgeführt.

Unterschriften gegen Menschenrechtsverletzungen

Im Zuge des alljährlichen Briefmarathons will Amnesty International zudem mit einem Stand vor dem Rewe-Markt vertreten sein, um Unterschriften für zehn ausgesuchte Fälle gegen Menschenrechtsverletzungen zu erbitten.

Von Sandra Köhler