Burgdorf

Seit er seinen Beruf als Förster aufgegeben hat und mit dem Ruhestand auch direkt in den Lockdown gerutscht ist, hat der in Hannover geborene „Krimiförster“ Christian Oehlschläger viel Zeit. Und die hat er nach eigenen Angaben genutzt, um seinen siebten Roman „Die Hasenpfote“ zu verfassen. Wer sich selbst einen Eindruck von Autor und Krimi verschaffen will, kann dies am Donnerstag, 14. Oktober, ab 19.30 Uhr im Ristorante Fortore an der Markstraße 26 tun.

Lesen Sie auch Burgwedel: Krimi-Förster Christian Oehlschläger geht in den Ruhestand

Gemeinsam mit seinem Lektor Ulrich Hilgeford wird Oehlschläger aus dem Roman lesen, der in der Reihe um das ungleiche Ermittlerduo Robert Mendelski und Maike Schnur erscheint. Der Krimi erzählt die Geschichte eines Leichenfundes bei Grabungen an einem Dachsbau in einem Wald zwischen Meißendorf und der KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen. Eine Rolle spielt auch der Holocaust-Überlebende Elias Lewenstein, der zum ersten Mal seit 1945 seine alte Heimat besucht.

Die Geschichte spielt, in Celle, Meißendorf, Winsen, Hambühren, Bergen-Belsen, Bremen, Israel und Hannover. Auch über einige Schauplätze in Großburgwedel und Isernhagen kann sich der Leser freuen. „Meine Geschichten werden aus dem Wald gespeist“, sagt Oehlschläger. Denn dort, wo es so ruhig ist, findet sich auch viel Skurriles: Diebesverstecke, ausgeschlachtete Autos und sogar Tresore. Manchmal lächelt er beim Sprechen geheimnisvoll. Man ahnt, dass er noch viele solcher Anekdoten zu erzählen hat – auch in Burgdorf.

Karten für die Lesung erhalten Interessierte ausschließlich im Vorverkauf bei Wegeners Buchhandlung, Marktstraße 65, zum Preis von 14 Euro.

Von Marie Pinkert