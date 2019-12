Christian Berkel liest im StadtHaus aus seinem Familienroman

Burgdorf

Die meisten kennen den Mann aus dem Fernsehen: Christian Berkel ist „Der Kriminalist“, als der er seit 2006 im ZDF die Rolle von Hauptkommissar Bruno Schumann spielt und Mordfälle löst. Jetzt hat der in Berlin lebende Schauspieler etwas für sich selbst geklärt, und zwar die eigene Familiengeschichte. Diese ist als Roman unter dem Titel „Der Apfelbaum“ im Ullstein-Verlag erschienen und hat es als Taschenbuch auf die „Spiegel“-Bestsellerliste geschafft. Mitte Januar kommt Berkel für eine Lesung nach Burgdorf ins StadtHaus.

Die Organisation der Lesung haben die Buchhändler Gitana und Uli Wegener übernommen. Beide versichern, dass sie von Berkels Werk angetan seien. Und nicht nur sie. Kein Geringerer als Daniel Kehlmann („Die Vermessung der Welt“) kommt zu dem Urteil, dass es sich bei Berkels Roman um „das lebensgesättigte große Epos über deutsche Geschichte“ handle. Und dann adelt der mehrfache Literaturpreisträger seinen schreibenden Kollegen auch noch mit den Worten: „Dieser Mann ist kein schreibender Schauspieler. Er ist Schriftsteller durch und durch. Und was für einer.“

Berkels Roman „Der Apfelbaum“ erzählt ungewöhnliche Liebesgeschichte

Dabei tat sich Berkel nach eigenem Bekunden nicht leicht, sich seiner Familiengeschichte zu stellen. Lange sei er vor ihr davongelaufen, um sie am Ende neu zu erfinden. Was er selbst nicht erinnerte, das recherchierte er. Er besuchte Archive, las Briefwechsel, unternahm Reisen. Aufgeschrieben hat er schließlich ein ganzes Jahrhundert deutscher Geschichte, in die obendrein die ungewöhnliche Liebesgeschichte von Sala und Otto eingebettet ist. „Der Apfelbaum“ führt die Leser durch drei Generationen von Ascona und Berlin über Paris, Gurs und Moskau bis nach Buenos Aires.

„Der Apfelbaum“ schaffte es auf die „Spiegel“-Bestsellerliste. Quelle: Ullstein

Berkel zählt zu den bekanntesten deutschen Schauspielern. Der Bambi- und Goldene-Kamera-Preisträger ist mit Andrea Sawatzki verheiratet und lebt mit seiner Familie in Berlin, wo er 1957 geboren wurde. Als Mime wirkte er in etlichen europäischen Filmproduktionen sowie an Hollywood-Blockbustern („Der Untergang“, „Inglourious Basterds“, „Operation Walküre“) mit.

Wegen des hohen Bekanntheitsgrades von Berkel haben die Wegeners vorsichtshalber das Veranstaltungszentrum StadtHaus angemietet. Das bietet ausreichend Platz für die Literaturfans in der Region. Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 19 Euro, und zwar direkt in Wegeners Buchhandlung an der Marktstraße 65, Telefon (05136) 83183.

Lesen Sie auch

Von Joachim Dege