CO-Melder alarmiert Familie frühzeitig

Burgdorf

Ein Defekt an einer Heizung hat am Montagabend für einen Einsatz der Feuerwehr an der Straße Am Westende gesorgt – er führte nach Aussage von Burgdorfs Ortsbrandmeister Florian Bethmann zu einer erhöhten Kohlenmonoxidkonzentration in der Luft und löste damit den entsprechenden Melder aus. Gegen 21 Uhr erklang der Alarm, der Hausbewohner kontrollierte daraufhin selbst den Bereich und rief die Feuerwehr zu Hilfe. „ Kohlenmonoxid entsteht bei einer unvollständigen Verbrennung und ist tückisch, weil es farblos, geruchlos und geschmacklos sowie brennbar ist“, sagt Bethmann. Es verhindere zudem die Sauerstoffaufnahme im Blut – deshalb wurde der Familienvater auch von der Besatzung eines Rettungsdienstes untersucht.

Die Feuerwehr war mit 21 Rettungskräften aus Burgdorf, Heeßel und Hülptingsen sowie der Besatzung des Messfahrzeugs aus Hänigsen im Einsatz, der gegen 22 Uhr endete. Die Freiwilligen konnten noch eine deutlich erhöhte Kohlenmonoxidkonzentration messen, obwohl der Bewohner bereits etwa 20 Minuten lang gelüftet hatte. Deshalb sorgten die Feuerwehrleute noch mehr für Durchzug, ehe sie die Einsatzstelle verließen. Ein Fachmann muss sich nun um den Defekt an der Heizung kümmern.

Anzeige

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Burgdorf lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Antje Bismark