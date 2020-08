Burgdorf

Anregungen für fünf Ausflüge per Rad ins Umland der Stadt gibt die aktuell erschienene Broschüre „Burgdorfer ErlebnisRadTouren“. Der Tour-Begleiter entstand in Zusammenarbeit zwischen dem Stadtmarketing Burgdorf ( SMB) und dem Verkehrs- und Verschönerungs-Verein(VVV) sowie einem finanziellen Zuschuss der Stadtsparkasse.

Die Autoren haben die Routen so gewählt, dass sie ganze Familien und somit auch für Radfahrer jeder Altersklasse zu bewältigen sind. Der Startpunkt jeder beschriebenen Tour befindet sich am Spittaplatz. Von dort führen die acht bis 27 Kilometer langen Rundfahrten durch die umliegenden Ortschaften bis zu dem Zielpunkt, der auch der Spittaplatz ist.

Die Broschüre verspricht „vielfältige Ausprägungen der Burgdorfer Landschaft, deren Charakter sich am besten auf dem Fahrrad erschließen lässt.“ Fahrradbegeisterte, die nicht in Burgdorf starten, finden in der Broschüre zudem eine Beschreibung des Weges vom Bahnhof zum Spittaplatz. Damit sich keiner verfährt, sind die markanten Punkte der fünf Strecken in dem Radtour-Begleiter abgebildet.

Routenführer enthält auch historische Informationen

Die Neuauflage enthält nicht nur Radrouten, sondern ist auch gespickt mit Hintergrundwissen zu den Sehenswürdigkeiten am Wegesrand. Die Texte des Stadthistorikers Heinz Neumann, der im März diesen Jahres verstorben ist, machen unter anderem einen historischen Streifzug durch die Altstadt von Burgdorf möglich. Mit dem geschichtlichen Input ist die Radtour nicht nur ein sportliches, sondern auch ein lehrreiches Erlebnis.

SMB-Geschäftsführer Gerd Bleich rechnet mit einer großen Resonanz auf das Heft: „Auf dem Fahrrad lassen sich die Abstands- und Hygieneregeln gut einhalten“, sagt er mit Blick auf die Corona-Vorgaben. Seinen Angaben zufolge gibt es für jede Tour die Möglichkeit, einen Stadtführer zu buchen, der an besonders geschichtsträchtigen Orten wie der St.-Pankratius-Kirche oder der Sorgenser Bockwindmühle den Hintergrund erläutert. Gruppen sollen sich dabei an coronabedingte Einschränkungen während der Führungen halten. Buchungen erfolgen unter Telefon (05136) 1862.

Die Broschüre „Burgdorfer ErlebnisRadTouren“ gibt es bei Bleich Drucken und Stempeln ( Braunschweiger Straße 2), im Stadtmuseum (Schmiedestraße 6) und ab dem 6. September in der KulturWerkStadt (Poststraße 2) für jeweils drei Euro.

Von Katja Spigiel