Burgdorf

Die Stadt Burgdorf lässt ab Montag, 21. September, 13 Straßen in der Kernstadt sowie in den Ortsteilen Heeßel, Hülptingsen, Sorgensen und Weferlingsen sanieren. Dazu bringen die Straßenbauer der beauftragten Firma Kutter jeweils eine dünne Asphaltschicht auf. Die Arbeiten dauern laut Mitteilung der Stadt etwa einen Tag pro Straße. Insgesamt sollen die Maßnahmen rund 14 Tage dauern.

Jeweils 72 Stunden vor Beginn der jeweiligen Arbeiten stellen Bauarbeiter Halteverbotsschilder auf, die aber nur während der Bauarbeiten Gültigkeit haben. Außerdem will das Straßenbauunternehmen mit Handzetteln die betroffenen Anwohner informieren. Die Fahrbahnen würden für die Dauer der Arbeiten gesperrt und am Abend wieder freigegeben, teilt die Stadt mit.

Diese Straßen werden saniert: in der Innenstadt die Hannoversche Neustadt zwischen Bahnhofstraße und Feldstraße, in der Weststadt die Mönkeburgstraße im Abschnitt Lippoldstraße bis Norderneystraße, in der Südstadt die Cranachstraße und der Dürerplatz, in der Nordstadt der Wasserwerksweg, in Heeßel der Ahrbergenweg, der Rohrkampsweg und der Burgweg, in Hülptingsen die Straße Zur Papenkuhle, in Sorgensen der Mühlenweg im Einmündungsbereich zur Hauptstraße und die Straße Am Dorfe im Süden bis zum Plantagenweg, in Weferlingsen die Straßen Stockwiesen und Dorfwiesen.

Von Joachim Dege