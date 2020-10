Burgdorf

Wenn Konzernlenker von Strukturreformen und Effizienzsteigerung sprechen, geht das für die Arbeitskräfte der betroffenen Unternehmen häufig einher mit dem Verlust ihrer Jobs. In der Stadtverwaltung machen aktuell Gerüchte über eine Organisationsreform und eine geplante Auslagerung von Aufgaben die Runde. Was die Stadtspitze genau vorhat, behält diese jedoch vorläufig noch für sich. Bürgermeister Armin Pollehn ( CDU) hat angekündigt, die Politik frühestens am Donnerstag, 8. Oktober, zu informieren, wenn der vom Rat eingesetzte Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung das nächste Mal hinter verschlossenen Türen zusammenkommt.

Nicht nur bei den 23 Mitarbeitern des Straßenbauhofs an der Friederikenstraße geht die nackte Angst um: vor einer Privatisierung oder der möglichen Gründung eines kommunalen Eigenbetriebs. Quasi über Nacht seien 90 Prozent der Beschäftigten deshalb in die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi eingetreten, berichtet Verdi-Vertrauensmann Christoph Engelen. Er ist in Personalunion auch Vorsitzender des Personalsrats der Stadt Burgdorf. Auch die Stadtgärtner trafen sich bereits, um über die Folgen ihrer möglichen Ausgliederung zu sprechen.

Anzeige

„Wir haben Angst vor der Zukunft“, sagte ein Bauhofmitarbeiter am Dienstag beim Warnstreik der Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Er kritisiert, dass es bis dahin keine Gespräche zwischen der Verwaltung und den Bauhof-Mitarbeitern gab. „Niemand hat den Mumm, sich hinzustellen und zu sagen, was geplant ist.“ Stattdessen erhielten die Betroffenen Informationen nur über Umwege. „Dabei arbeiten wir seit Jahren hart für die Stadt. Für die jetzt angehäuften Schulden kann keiner von uns etwas.“

Lesen Sie mehr: Verwaltungsumbau? Politiker wissen nicht, was der Bürgermeister vorhat

Lesen Sie mehr: Wie andere Kommunen Aufgaben der Verwaltung erledigen lassen

Bürgermeister sichert zu: Kein Mitarbeiter verschlechtert sich

Die Bauhofmitarbeiter suchten inzwischen das Gespräch mit dem Personalrat, berichtet Rüdiger Uhlendorf, der seit fast 30 Jahren beim Bauhof arbeitet. Er schrieb alle Ratsfraktionen und den Bürgermeister an und bat um Auskunft. Am Dienstag kam die Stadtspitze dann mit den Leitern der von einer möglichen Ausgliederung betroffenen Abteilungen zusammen und beruhigte: Es sei keine Privatisierung geplant. Niemand werde seinen Arbeitsplatz verlieren, kein Beschäftigter der Stadt habe Nachteile zu befürchten, soll der Bürgermeister versichert haben. Auch Uhlendorf, der sich in dieser Woche mit Pollehn traf, gab sich anschließend beruhigt.

In zwei Ratsausschüssen, die diese Woche tagten, wollten auch Kommunalpolitiker wissen, was eigentlich Sache ist. Auf Nachfrage der Ratsvorsitzenden Christa Weilert-Penk ( SPD) und des Grünen-Fraktionschefs Hartmut Braun, was denn dran sei an den Gerüchten, bekräftigte der Bürgermeister: Es gebe keine Privatisierungspläne. Der Verwaltungschef räumte allerdings ein, dass die Stadtspitze aktuell auslotet, wie „mit anderen Organisationsformen eine bessere betriebswirtschaftliche Effizienz zu erreichen“ sei. Das werde „keine Nachteile für bestehende Arbeitsverträge“ zeitigen, versicherte Pollehn. Nach einem Workshop der Stadtspitze habe es ein Gespräch mit dem Personalrat gegeben. Die dort gegebenen Informationen seinen offenbar von der Gewerkschaft an die Beschäftigten durchgesteckt worden.

Neuer Stadtwerke-Chef bringt Know-how über Ausgliederung mit

Als Braun es etwas genauer wissen wollte, bekam er zur Antwort: „Wir sind in der Erarbeitung. Es gibt noch nichts mitzuteilen.“ Zuvor werde die Verwaltungsleitung zu einem erneuten Workshop zusammenkommen. Erklärtes Ziel sei es, bis 2023 keine neuen Verwaltungsstellen zu schaffen. Das sei nur zu schaffen, wenn Aufgaben künftig unter dem Dach der Stadtwerke angesiedelt würden. „In diese Richtung wird es gehen müssen“, sagte Pollehn und kündigte an: Jetzt, da dies bereits öffentlich geworden sei, werde er diesen Prozess beschleunigen.

Der neue Stadtwerke-Chef Frank Jankowski-Zumbrink, der Anfang 2021 seinen Posten in Burgdorf antritt, kommt von den Stadtwerken Sehnde. Diese haben von der Kommune bereits etliche Aufgaben übernommen. Jankowski-Zumbrinks Expertise spielte die entscheidende Rolle, weshalb die Wahl auf ihn fiel, bestätigen die Ratsfraktionen, die am Auswahlprozess beteiligt waren.

Von Joachim Dege