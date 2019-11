Bürgermeister Armin Pollehn zieht ins Rathaus ein

Burgdorf

Ein Strauß Rosen und Gerbera ziert seinen neuen Schreibtisch, auf dem bereits ein Päckchen mit Visitenkarten für den neuen Rathauschef bereitliegen: Bürgermeister Armin Pollehn ist seit Freitagmorgen im Amt. Der Christdemokrat, der im Juni die Bürgermeister-Stichwahl für sich entschieden hatte, hat nun im Rathaus II das repräsentative Erkerzimmer bezogen.

Die Rathausführung arbeitet jetzt auf einer Etage

Pünktlich um 9 Uhr betritt Pollehn die ehemalige Landratsvilla, in der er als Bürgermeister fortan amtiert. Nachdem Susanne Nagel, die in seinem Vorzimmer sitzt, die beiden Stadträte Silke Vierke und Michael Kugel sowie Hauptabteilungsleiterin Nicole Raue den neuen Hausherrn begrüßt haben, bezieht Pollehn sein Eckbüro im ersten Stockwerk des Rathauses II.

Im Rathaus II hat fortan ein neuen Hausherr das Sagen: der neue Bürgermeister Armin Pollehn. Quelle: Joachim Dege

Es ist nicht das Büro seines Amtsvorgängers Alfred Baxmann. Das hat Pollehn dem Ersten Stadtrat Michael Kugel überlassen, der fortan Tür an Tür mit Stadträtin Vierke arbeitet. Damit sitzt die neu sortierte Stadtspitze ab sofort nur wenige Meter voreinander entfernt auf einer Etage im gleichen Haus, was die Kommunikation untereinander erleichtere, wie Pollehn bemerkt. Vierke, die für die Stadtfinanzen verantwortlich zeichnet, hat sich anders als ihr Vorgänger entschieden, ihr Büro nicht im Schloss bei der Finanzabteilung einzurichten.

Bürgermeister lädt alle Bürgermedaillenträger ein

Noch am Vormittag macht sich Pollehn ans Unterzeichnen von Ratsvorlagen für die Kommunalpolitiker. Die schriftliche Gratulation zu einem Geburtstag ist fällig. Ulla Träger, der Ortsbürgermeisterin von Otze, die soeben Mutter von Zwillingen geworden ist, gilt es, zum Nachwuchs zu gratulieren. Und schließlich bedürfen die Einladungen an die aktuellen Bürgermedaillenträger der Unterschrift des neuen Bürgermeisters. Mit diesen wollen die Stadtspitze und die Vorsitzenden der Ratsfraktionen wie noch jedes Jahr am Nikolaustag wieder zu einem Meinungsaustausch zusammenkommen, um so die Anerkennungskultur in der Stadt zu pflegen.

Bürgermeister Armin Pollehn ist in das repräsentative Erkerbüro im Südwestflügel des Rathauses II eingezogen. Quelle: Joachim Dege

Sein Terminkalender sei bereits voll, sagt Pollehn. Gleich am ersten Arbeitstag macht er einen Geburtstagsbesuch. Am Sonnabendvormittag eröffnet er die Ausstellung Kunst & Handwerk des Verkehrs- und Verschönerungs-Vereins (VVV) im Stadtmuseum. Am Montag steht dann die Übergabe einer Fahrradreparatursäule am Bahnhof auf dem Programm, und am Nachmittag des gleichen Tages eine Gedenkveranstaltung für den tödlich verunglückten Handballtrainer Dirk Pauling auf dem Stadtfriedhof in der Südstadt. „Ich muss mich daran gewöhnen, dass ich nicht mehr Politik mache“, sagt der ehemalige CDU-Stadtverbandsvorsitzende über seine neue Rolle.

Pollehn will die Öffentlichkeitsarbeit neu aufstellen

Pollehn, selbst ehedem Öffentlichkeitsarbeiter bei der Landeskirche, will die Stadt kommunikativ voranbringen. Allerdings in Abstimmung mit seinen Mitarbeitern, nicht gegen sie, wie er beteuert. Die Stadt solle offener und bürgerfreundlicher werden, verspricht er. Facebook und Instagram seien Medien,über die auch die Stadt in Zukunft kommunizieren müsse. „Ich selbst gehe täglich damit um.“ Eine neue, amtliche E-Mail-Adresse hat er sich bereits zugelegt, über die ihn die Bürger erreichen können. Sie lautet buergermeister-pollehn@burgdorf.de.

Von Joachim Dege