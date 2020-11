Burgdorf

Ein Jahr – wesentlich geprägt von der Corona-Pandemie – liegt hinter Armin Pollehn ( CDU) als Bürgermeister von Burgdorf. Neben allem Krisenmanagement musste sich der Verwaltungschef auch mit Finanzen, neuen Projekten und alten Planungen beschäftigen. Darüber spricht er im Interview mit den HAZ-Redakteuren Antje Bismark und Joachim Dege.

Herr Pollehn, wie hart war der Wechsel von einem Selbstständigen, der seine Entscheidung allein trifft, an die Spitze einer Behörde, deren Handeln eher Verordnungen und Gesetzen verpflichtet ist? Können Sie überhaupt noch etwas selbst bestimmen?

Das geht, aber deutlich eingeschränkter. In einer Behörde gibt es mehr Gesetze, Vorgaben und Auflagen. Ich habe ja einmal für die Landeskirche gearbeitet, daher kenne ich die formalen Abläufe beim Personal, die hierarchische Struktur und die Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel gut. Es ist ein Stück weit eine neue Welt, aber eben keine ganz neue Welt. Und dann begleite ich mit meiner ehrenamtlichen Arbeit die Kommunalpolitik seit 20 Jahren. Satzungsrecht zum Beispiel und der Ablauf von Sitzungen sind mir daher vertraut. Aber in der Tat: Ich musste mich hier erst wieder eingewöhnen.

„Ich habe immer gern im Team gearbeitet, heute wie früher“

Haben Sie aus Ihrer Selbstständigkeit etwas mitnehmen können ins Bürgermeisterbüro?

Ich habe immer gern im Team gearbeitet, heute wie früher. Mit dem Team sprechen, eine Angelegenheit unter verschiedenen Blickwinkeln diskutieren und dann eine Entscheidung treffen – das ist mir wichtig.

Die Stadt ertrinkt in Schulden, der Stellenplan ist bis 2023 eingefroren. Wo sehen Sie überhaupt noch Handlungsspielräume?

Das ist ein komplexes Thema. Mir ist der Haushalt ja durchaus bekannt gewesen, als CDU-Fraktionschef und Ratsvorsitzender. Das heißt, ich habe ja sogar mitgewirkt an den Projekten, die wir jetzt auf der Tagesordnung haben. Es geht letztlich darum, wie wir diese finanzieren, aber auch mit welchem Personal wir sie stemmen. Deshalb habe ich mich im Mai intensiv mit der Frage beschäftigt, wie die von mir vorgeschlagene 90-prozentige Grundsteueranhebung bei den Burgdorfern ankommt. Aber es gibt keine wirkliche Alternative, weil auch die Infrastrukturkosten seit dem Jahr 2000 gestiegen sind. Darauf hatte die Stadt mit ihrem Haushalt nicht reagiert. Das war der erste Schritt.

Und der zweite?

Ich habe mir den Stellenplan angeschaut und festgestellt, dass für eine Kommune wie Burgdorf 525 Beschäftigte ausreichen müssten – ausgenommen die Bereiche Bildung und Betreuung wohlgemerkt. Deshalb habe ich vorgeschlagen, bestimmte Gebiete, die keine Pflichtaufgaben sind, auszugliedern. Das würde den Stellenplan entlasten und Gestaltungsspielräume, zum Beispiel für die Digitalisierung, schaffen.

Dafür wollen Sie die Bauhöfe unter dem Dach der Stadtwerke organisieren. Sind die Stadtwerke tatsächlich das einzige Modell, um Aufgaben der Daseinsfürsorge aus dem, zugespitzt gefragt, verkrusteten Verwaltungsapparat herauszulösen?

Die Frage kann ich noch nicht beantworten, so weit sind wir nicht. Die Stadtwerke bieten uns mit den Wirtschaftsbetrieben ein Modell mit dem Vorteil, dass wir den Stellenplan entlasten. Wir bekommen so Freiraum für neue Stellen, zum Beispiel in der IT. Dass dies gut funktioniert, beweisen die Wirtschaftsbetriebe seit Jahren mit dem Hallenfreibad. Das ist die eine Dimension, die zweite betrifft die Struktur der Verwaltungsabläufe.

„Das ist keine Intransparenz von mir“

Gehen wir noch mal zurück zu den Bauhöfen und den Mitarbeitern. Können Sie die Sorge der Mitarbeiter vor einer Ausgliederung verstehen?

Absolut. Und zwar deshalb, weil ich selbst bei meiner unternehmerischen Tätigkeit an solchen Ausgliederungsprozessen beteiligt war. Ein großes Augenmerk lag dabei immer auf der Kommunikation, im Vorfeld mit allen zu sprechen.

Jetzt kritisieren die Mitarbeiter aber genau das: Sie sind als letzte informiert worden.

Die Diskussion über die Ausgliederung und die Entlastung des Stellenplans hat in der Verwaltungsspitze begonnen. Ich habe sehr schnell den Personalrat eingebunden. Es ist keine Intransparenz von mir, wenn ich ungeklärte Dinge nicht öffentlich anspreche. Sondern es ist der Tatsache geschuldet, dass der Personalrat diese ergebnisoffene Diskussion öffentlich gemacht hat. Wir wollten in Ruhe Möglichkeiten ausloten und besprechen, um dann mit den Mitarbeitern in den Austausch zu gehen. Transparenz ist nicht, dass jeder Mitarbeiter oder Politiker gleich jeden Gedanken in die Öffentlichkeit trägt.

Es hat also aus Ihrer Sicht einen Vertrauensbruch gegeben?

Ja, vom Vorsitzenden des Personalrates in Vermischung unterschiedlicher Funktionen.

Transparenz ist allerdings auch nicht, wenn die deutliche Anhebung der Grundsteuer in einem nicht öffentlich tagenden Gremium besprochen wird.

Transparenz ist für mich, dass ich meine Entscheidungswege und meine Entscheidungen nachvollziehbar mache. Es ist notwendig, dass man eine Sachlage mit einem Fachgremium vertraulich bespricht und nicht gleich als Pressemitteilung veröffentlicht. Diesen Raum braucht auch die Verwaltung, um bei Entscheidungen voranzukommen und nicht mit öffentlichen Debatten jeden Vorschlag auszubremsen.

„Den Vorwurf der Mauschelei kann ich nicht nachvollziehen“

Nun betrifft die Grundsteuererhöhung aber alle Burgdorfer. Viele empfinden es daher als Mauschelei, dass das nicht öffentlich im Rat diskutiert wird, sondern hinter verschlossenen Türen.

Ich kann nur sagen, dass mich das Thema lange beschäftigt hat. Wir haben es vorbesprochen und politisch mit dem Nachtragshaushalt entschieden – die Kritik daran nehme ich jetzt mit, aber den Vorwurf der Mauschelei kann ich nicht nachvollziehen.

Bleiben wir dabei: Die AG Haushaltskonsolidierung bereitet Beschlüsse vor, damit sie später eine politische Mehrheit finden. Wenn sie öffentlich werden, ist alles schon entschieden – hinter verschlossenen Türen. Wie werden Sie da Ihrem Anspruch an Transparenz gerecht?

Wo können wir noch sparen? Das ist die Kernfrage der AG, die sich um die Haushaltskonsolidierung kümmern soll. Natürlich werden unterschiedliche Szenarien besprochen. Aber das Gremium trifft nicht eine einzige Entscheidung, sondern hat die Aufgabe, mögliche Beschlüsse vorzudenken und dann öffentlich zur Diskussion zu stellen. Dieses Verfahren ist meine Definition von Transparenz.

Weshalb haben Sie dann die Debatte über die Vergabe der Wochenmarktlizenz aus öffentlichen Sitzungen herausgezogen?

Das liegt nicht an uns. Einer der Bewerber hat ein Rechtsverfahren angestoßen, das eine öffentliche Diskussion nicht zulässt. Jetzt hat das Amtsgericht Hildesheim das Sagen, der Rechtsstreit verhindert in diesem Fall die Transparenz. Ganz klar aber ist für mich als Marktgänger und als Bürgermeister, dass wir froh sein sollten über diesen qualitativ hochwertigen Wochenmarkt. Den wollen wir weiterentwickeln. Deshalb müssen wir alles daran setzen, dass er eine Zukunft hat.

„Bei der Bürgerbeteiligung hakt es in der Tat“

Im Wahlkampf nahm das Thema Bürgerbeteiligung einen großen Raum ein. Werden Sie dem dort formulierten Anspruch gerecht?

Da hakt es in der Tat. Das ist der Corona-Pandemie geschuldet. Seit März geht es um die Krisenbewältigung: Mitarbeiter im Homeoffice, neue technische Lösungen, kein Material wie Desinfektionsmittel, Shutdown in Kitas und Schulen. Wir mussten jeden Bereich neu definieren, brauchten neue Kommunikationswege mit Politikern und Verwaltung, ein Hygienekonzept, jetzt geht es um Zonen für Mund-Nasen-Schutz. Damit hatte ich bei Amtsantritt nicht gerechnet.

Anders gefragt: Was können die Burgdorfer in puncto Bürgerfreundlichkeit von Ihnen erwarten?

Schon jetzt eine ganze Menge. Meine Tür steht offen. Ich beantworte Briefe sehr schnell. Meine Mitarbeiter spiegeln mir, dass sich dieser Aufwand seit meinem Amtsantritt deutlich erhöht hat. Aber natürlich ist das ein komplexes Thema, deshalb will ich die Öffentlichkeitsarbeit ausbauen und ein Beschwerdemanagement einführen, bei dem Anfragen und Anregungen zentral eingespeist werden. Das entwickeln wir zurzeit, um bürgerfreundlicher zu werden.

Politischer Gegner verhilft Bürgermeister zu Mehrheiten Corona hat Bürgermeister Armin Pollehn im ersten Amtsjahr fest im Griff. Gleichwohl traf die Stadt Burgdorf unter seiner Regie wichtige Entscheidungen: Im Mai verabschiedete der Rat einen Nachtragshaushalt mit einem Defizit von 13,6 Millionen Euro. Eingepreist ist die Investition in eine von Pollehn vorgeschlagene Großsporthalle mit Tribüne und eine Grundsteuererhöhung von 50 Prozentpunkten – ebenfalls vom Bürgermeister gewünscht. Die Halle und die Steuererhöhung waren mit der CDU-FDP-Ratsgruppe, die ergo den gesamten Nachtragsetat ablehnte, nicht zu machen. Zu Mehrheiten in allen diesen Punkten verhalf dem Verwaltungschef die von SPD, Grünen, Freien Burgdorfern und WGS gebildete Ratsmehrheit, die mit Pollehn auch die millionenschwere Runderneuerung des historischen Rathauses durchsetzte – und zwar gegen die Bedenken von Union und Liberalen, die nur widerwillig Ja sagten. Dazu sagt SPD-Fraktionschef Gerald Hinz: Der CDU-Bürgermeister „hat bisher nichts getan, was gegen unsere Überzeugungen ging. Er hat ein Problem mit seinen Leuten.“ Das bestreitet Pollehn nicht und räumt ein, dass er mit der CDU geschimpft habe und diese mit ihm. Nun aber sei alles wieder im Lot. Deshalb nimmt wunder, dass die SPD, befragt zu Pollehns erstem Amtsjahr, hart ins Gericht geht mit dem Bürgermeister: „Wir müssen feststellen, dass er seine Wahlkampfaussagen zu Transparenz, Finanzen und so weiter in Rekordzeit vergessen hat.“ Innovative Vorschläge bleibe er schuldig. Die Lösung der Finanzprobleme der Stadt sei von ihm nicht zu erwarten, heißt es aus der SPD. Die versprochene Transparenz seines Verwaltungshandelns sei nicht erkennbar. Die Diskussion über eine geplante Auslagerung von Verwaltungsaufgaben stelle Pollehns Fähigkeiten zum Change Management infrage. Irritierend findet Sozialdemokrat Hinz auch, dass der Bürgermeister eine Ratssitzung ansetzt hatte und dann in den Urlaub fuhr.

Von Antje Bismark und Joachim Dege