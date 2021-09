Burgdorf

Der SPD-Ortsverein Burgdorf lädt für Sonnabend, 4. September, zu einer Sprechstunde in das Parteibüro im Jürgen-Rodehorst-Haus an der Bahnhofstraße 7 ein. Dort wird Gerald Hinz, SPD-Fraktionsvorsitzender im Rat der Stadt, Bürgerinnen und Bürgern in der Zeit von 11 bis 12 Uhr für Fragen und Anregungen zur Verfügung stehen.

Von Sandra Köhler