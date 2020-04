Burgdorf

Die Burgdorfer können ab Montag, 27. April, Termine im Bürgerbüro online buchen. Mit dem neuen Angebot will die Stadt ihren Service in der Corona-Krise verbessern. Später will die Stadtverwaltung die Onlineterminvergabe auf weitere Dienststellen mit Kundenkontakt ausdehnen.

Für diese Anliegen vergibt das Bürgerbüro fortan online Termine:

Abholung Personalausweis/Reisepass/Kinderreisepass/Führerschein

Abmeldung einer Nebenwohnung oder Umzug ins Ausland

Aufenthalts-/Meldebescheinigung

Außerbetriebsetzung

Ausfuhrkennzeichen

Auskunft aus dem Gewerbezentralregister

Beglaubigungen von Kopien

Beglaubigungen von Unterschriften

Führungszeugnis beantragen

Haushaltsbescheinigung

Kfz-Zulassung: Gebrauchtfahrzeug aus einem EU-Land

Kfz-Zulassung: Gebrauchtfahrzeug aus einem Nicht-EU-Land

Kfz-Zulassung: Neufahrzeug aus einem EU-Land

Kfz-Zulassung: Neufahrzeug aus einem Nicht-EU-Land

Kinderreisepass beantragen/verlängern/ändern

Kurzzeitkennzeichen

Lebensbescheinigung

Melderegisterauskunft

Neuzulassung

Personalausweis beantragen

Reisepass beantragen

Umschreibung auf einen anderen Halter – außerhalb der Region Hannover

Umschreibung auf einen anderen Halter – innerhalb der Region Hannover

Umzug innerhalb der Gemeinde

Untersuchungsberechtigungsschein

vorläufigen Personalausweis beantragen

Wiederzulassung

Wohnsitz anmelden

Für alle weiteren Anliegen seien Terminvergaben bei der Stadtverwaltung weiterhin nur mit voriger telefonischer Absprache möglich, teilt das Rathaus mit.

Im Internet ist die Onlineterminvergabe erreichbar über den Link www.burgdorf.de/OnlineTerminvergabeBuergerbuero.

Von Joachim Dege