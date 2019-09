Brutale Gewalt bei C-Jugend-Spiel: 13-Jähriger schwer verletzt

Burgdorf/Lehrte

Von einem Gewaltexzess gegen einen 13-Jährigen aus Lehrte spricht Marcus Bartscht, Vorsitzender des FC Lehrte, nach dem Spiel gegen die C-Jugend der TSV Burgdorf: Deren Spieler sollen den Lehrter am Sonnabendmittag so mit Schlägen und Tritten angegriffen haben, dass er ins Krankenhaus kam und wegen innerer Blutungen stationär behandelt werden musste. Am Sonntag entschied das Sportgericht des Niedersächsischen Fußballverbandes, dass die Burgdorfer C-Jugend bis maximal 21. März 2020 vom Spielbetrieb ausgeschlossen wird.

„Das Spiel am Sonnabend war von Anfang an von rassistischen Beleidigungen gegen unseren Torwart geprägt“, sagt Vereinschef Bartscht und ergänzt, dass sich die Beleidigungen vor allem gegen Spieler mit anderer Hautfarbe gerichtet hätten. Von Anfang hätten die Lehrter das Gefühl gehabt, es gehe nicht um das Spiel, sondern darum, Aggressionen loszuwerden. Deshalb seien die Betreuer auch in der Halbzeitpause zu dem Trainer Peter Kehl aus Burgdorf gegangen, um dort auf mehr Ruhe zu dringen. Es sei aber nichts passiert.

Tritte und Schläge gegen den Kopf – die Polizei ermittelt

Stattdessen habe zum Ende des Spiels ein Burgdorfer dann absichtlich und bewusst einen 13-jährigen Feldspieler gefoult. „Er sprang auf und schubste den Gegner“, sagt Bartscht und fügt hinzu: „Darauf hatte die Mannschaft offenbar nur gewartet.“

Die Burgdorfer hätten sich auf den Jungen gestürzt, ihn mit Tritten und Schlägen gegen den Kopf attackiert – die Mutter des Spielers habe all das vom Spielfeldrand mit ansehen müssen. Sie sei mit anderen Zuschauern auf das Feld gelaufen, um die Lehrter Kinder und Jugendlichen zu schützen.

Andere alarmierten die Polizei, die nach Aussage eines Sprechers mehrere Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Körperverletzung gegen Spieler beider Mannschaften einleitete.

Bartscht berichtet am Sonntag, dass das Lehrter Team noch immer betroffen und geschockt sei: „Ein solcher Auswuchs von Gewalt hat mit Sport nichts mehr zu tun.“

Burgdorf-Trainer: Wir brauchen professionelle Hilfe

Peter Kehl, Trainer der Burgdorfer C-Jugend und Vorsitzender des Gesamtvereins, bestätigt den Übergriff und Spielabbrüche. Er spricht von „konfliktbeladenen Spielen“ seiner Mannschaft. Die NFV-Entscheidung habe ihm bis Sonntagmittag nicht vorgelegen. Unabhängig davon gebe es in der nächsten Woche mehrere Gespräche, ob die Mannschaft bleibt oder ob die TSV sie abmeldet. Dirk Bierkamp, Vorsitzender der TSV-Fußballer, will das Thema bei einer Vorstandssitzung an diesem Montag klären.

„Wir brauchen professionelle Hilfe bei den Jugendlichen, bei denen wir neben dem Sport auch Sozialarbeit leisten“, sagt Kehl. Die TSV sehe sich als eine sozialpolitische Institution, die jungen Menschen eine Chance bieten wollen, wenn sie sich denn an die Regeln hielten. Denkbar sei deshalb neben der Zusammenarbeit mit der Stadtjugendpflege im benachbarten Jugendzentrum JohnnyB. auch die Unterstützung durch den Präventions- und Mediationsvereins Die Waage aus Hannover.

Nicht der erste Fall: Burgdorfer attackierten Fuhrberger mit Stollenschuhen

Seine Entscheidung, die TSV-C-Jugend zu sperren, begründet das Sportgericht aber nicht nur mit den Angriffen am Sonnabend. Vielmehr berücksichtigt es in seiner Begründung auch einen Vorfall vom 10. September, bei dem Spieler aus Burgdorf bereits die Mannschaft des SV Fuhrberg verbal und auch körperlich attackiert hatten. In der Verfügung des Verbandes heißt es unter anderem: „Die Mannschaft des SV Fuhrberg musste über den ganzen Spielverlauf Schmähungen über sich ergehen lassen.“ Und weiter: „In der 55. Minute kam es dazu, dass nach einer verbalen Auseinandersetzung ein Fuhrberger Spieler von mehreren Burgdorfer Spielern zu Boden geprügelt und mit Stollenschuhen getreten wurde, auch gegen den Kopf.“

NFV-Sportgericht spricht von Jagdszenen

Auch nach dem Abbruch des Spiels sollen die TSV-Mitglieder die Fuhrberger erneut angegriffen und unter anderem Gegenstände geworfen haben. Nach dem Spiel gegen den FC Lehrte kommt das Sportgericht des Niedersächsischen Fußballverbandes zu der Entscheidung: „Die Mannschaft der TSV Burgdorf ist offenkundig völlig außer Kontrolle und hat erschreckendes und geradewegs kriminelles Gewaltpotenzial.“ Jagdszenen, Tritte gegen am Boden liegende Spieler und Auflauern ganzer Banden auf Parkplätzen seien Umstände, die (nicht nur) im Fußballsport gänzlich inakzeptabel seien. Es könne nicht hingenommen werden, dass Spiele „zur ernstlichen Gesundheitsgefahr“ für andere Beteiligte, vor allem des Gegners, würden.

Das NFV-Sportgericht kommt in der Verfügung zu dem Schluss, dass ein Spielantritt gegen die C-Jugend aus Burgdorf unter den sich zeigenden Umständen niemandem zugemutet werden könne. Sowohl Kehl als auch Bierkamp kündigen an, die Anordnung zu prüfen und danach Stellung zu beziehen.

Für Bartscht und den FC Lehrte indes geht es nach Aussage das Vereinsvorsitzenden nun darum, mit den Spielern und Eltern das Erlebte zu verarbeiten.

Von Antje Bismark