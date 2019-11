Burgdorf

Ein Heizlüfter ist am Montagnachmittag in einem Kinderzimmer an der Wallgartenstraße in Brand geraten – die Bewohner alarmierten die Feuerwehr, die unter der Leitung von Ortsbrandmeister Florian Bethmann mit 23 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen ausrückte. „Die Meldung Zimmerbrand klang zum Glück dramatischer, als der Einsatz dann letztlich war“, sagte Bethmann im Anschluss.

Seinen Angaben zufolge ging der Alarm um 16.09 Uhr ein, kurze Zeit später trafen die ersten Feuerwehrleute am Einsatzort ein. „Dort mussten wir den brennenden Elektroheizlüfter aus dem Zimmer holen, draußen löschen und den Raum lüften“, sagte Bethmann und fügte hinzu, dass sich in der Wohnung neben Erwachsenen auch zwei Kinder aufgehalten hatten. Niemand sei verletzt worden, der Einsatz endete eine knappe Stunde später.

Von Antje Bismark