Brandstifter entzündet Feuer unter Einkaufswagen bei Rewe

Burgdorf

Ein Brandstifter hat in der Nacht zu Freitag gegen 2.20 Uhr vor dem Rewe-Supermarkt zwischen Marktstraße und Schützenplatz ein Feuer gelegt. Nach Darstellung der Polizei zündete der Täter im Unterstand für die Einkaufswagen Bücher mit einem Brandbeschleuniger an. In der Folge griffen die Flammen auf die Reifen der 15 dort abgestellten Einkaufswagen über. Ein Bürger sei auf das Feuer aufmerksam geworden und habe die Polizei alarmiert.

Herbeieilende Polizisten sei es gelungen, die Flammen mit Bordmitteln zu löschen. Die Feuerwehr, die mit zwei Einsatzfahrzeugen und sieben Kräften anrückte, erledigte den Rest. Zwischen den Einkaufswagen entdeckte die Polizei mehrere Bücher und einen Fünf-Liter-Kanister. Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, und bitten um Hinweise unter Telefon (05136) 88614115.

Von Joachim Dege