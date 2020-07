Schillerslage

Die Bogenschützen des SSV Schillerslage können endlich wieder ihrem Hobby nachgehen. Reges Treiben herrschte am Sonnabend bei der Eröffnung der neue Freiluft-Bogensportanlage auf dem Bolzplatz neben der Mehrzweckhalle in dem Burgdorfer Ortsteil. Es war das erste offizielle Training auf der Outdoor-Anlage.

Konzentriert legten die Schützen an und ließen ihre Pfeile auf die Scheiben fliegen, die in unterschiedlichen Abständen zur Abschusslinie aufgestellt waren. „Näher für alle, die sich erstmal ausprobieren wollen und die Kinder, weiter weg für die Geübten“, sagte Spartenleiter Hans-Günter Seewald. Er hatte die Sparte vor fünf Jahren ins Leben gerufen – und freute sich, dass die Bogenschützen jetzt endlich draußen trainieren können. „Im Sommer bei 32 Grad in der Halle, das ist nicht wirklich schön“, sagte Seewald.

Anlage wurde zur Sicherheit umzäunt

Warum die rund 30 Mitglieder, darunter zehn Kinder im Alter von neun bis 13 Jahren, nicht schon früher draußen angelegt haben? Ganz klar: Es ging dabei um die Sicherheit. Obwohl während des Trainings immer ein Schütze darauf achtete, dass keiner in Gefahr gerät – weder beim Pfeileholen noch beim Queren des Platzes – musste der Bolzplatz komplett eingezäunt werden, bevor er als Bogenbahn genutzt werden darf. Bis Ende September – dann geht es wieder in die Halle – wird jetzt jeden Montagabend im Freien trainiert. Neue Mitglieder sind jederzeit willkommen.

Reger Betrieb herrscht auf der Bogenschießanlage in Schillerslage. Quelle: Sandra Köhler

„Wir sind froh, dass es jetzt geklappt hat. Das macht unseren Verein noch attraktiver“, sagte der SSV-Vorsitzende Jörg Meyer. Doch ohne Fleiß kein Preis: Rund 300 Arbeitsstunden haben Spartenmitglieder wie Jens Falkenau investiert, etwa 6500 Euro hat das Material gekostet. „Das ist schon ein großes Ding für einen Verein wie uns“, sagte Johannes Reuter, Bereichsleiter Sport und Freizeit. Ohne Unterstützung etwa seitens der Stadt Burgdorf, der Lotto-Sport-Stiftung und des Regionssportbunds wäre das nicht möglich gewesen.

Tierfigur für den Bogenparcours

Peter Lenze, Inhaber des Bowstore in Uetze (rechts), übergibt ein 3D-Tier an Spartenleiter Hans-Günter Seewald. Quelle: Sandra Köhler

Einer der Unterstützer hatte es sich nicht nehmen lassen, selbst zur Eröffnung zu kommen. Peter Lenze, Inhaber des Bogenfachgeschäfts Bowstore in Uetze. Im Gepäck hat er einen künstlichen Frischling. „Ein Schwein, das euch Glück bringen soll“, sagte er, als er es Spartenleiter Seewald zur Einweihung übergab. Solche 3D-Tiere dienen, auf dem Parcours aufgestellt, als Ziele, erzählt Lenze. „Das wird den Luftballons den Rang ablaufen“, sagte Seewald schmunzelnd und spielte auf die Zielalternative an, die von den Kindern heiß geliebt wird.

Auch die Dartsparte ist aktiv

„Es macht Spaß, auch wenn ich vor Aufregung beim Loslassen des Pfeils blinzeln muss“, sagt Simone Heller. Burgdorfs stellvertretende Bürgermeisterin versuchte sich an diesem Tag nicht nur am Bogenschießen, sondern probierte auch die kleinen Pfeile der Dartspieler aus. Denn im Sport- und Schützenheim präsentiert sich die seit November 2019 existierende Dartsparte, die aktuell acht Mitglieder zählt und immer dienstags ihre Zielsicherheit trainiert.

Stefanie Pfand, Leiterin der Dartsportsparte des SSV Schillerslage, erklärt das Spiel mit Steeldarts. Quelle: Sandra Köhler

