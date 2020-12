Burgdorf

Der DRK-Ortsverein Burgdorf lädt für Mittwoch, 9. Dezember, zur Blutspende ein. In der Zeit von 15.30 bis 19.30 Uhr steht das Team des Blutspendedienstes im Aktiv-Treff an der Wilhelmstraße 1 b bereit. Aufgrund der Corona-Pandemie ist der Vorrat an Blutkonserven stark gesunken, sodass Blutspenden dringend benötigt werden. Spenden kann jeder Gesunde ab 18 Jahren. Wer spenden möchte, muss seinen Personalausweis mitbringen.

Das DRK weist darauf hin, dass wegen der Pandemie besondere Sicherheitsvorkehrungen gelten. Dazu zählen Temperaturmessung, Desinfektionsstation und Maskenpflicht für alle Beteiligte. Bei Bedarf werden Alltagsmasken verteilt. Zudem stünden die Liegen weit auseinander. Die Spender werden mit Getränken versorgt. Einen Imbiss gibt es nicht, sodass jeder Spender einen Einkaufsgutschein erhält.

Von Sandra Köhler