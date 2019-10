Burgdorf

Die Neue Schauburg und die AboPlus-Aktion für Leser von HAZ und NP präsentieren am Mittwoch, 2. Oktober, um 20 Uhr den Musikfilm „Blinded by the Light“. Wer an der Kinokasse seine AboPlus-Karte vorzeigt, erhält 2 Euro Rabatt auf den Eintrittspreis.