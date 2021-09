Otze

Was tut sich auf den Schienen bei Otze? Wie viele Züge passieren den Bahnübergang? Halten alle die im Schienenlärmschutzgesetz festgelegten strengeren Vorschriften ein? Das will sich die Bürgerinitiative Otze Schiene (Bios) wieder einmal genau ansehen. 24 Stunden lang – von Dienstag, 7. September, 6 Uhr, bis Mittwoch, 8. September, 6 Uhr – werden die Aktivisten zum nunmehr sechsten Mal alle durchfahrenden Züge erfassen und den dabei entstehenden Lärm messen.

Keine Beeinträchtigung infolge des GDL-Streiks erwartet

Eigentlich hatte die Bios bereits im Frühjahr zählen und messen wollen. Wegen der hohen Corona-Infektionszahlen aber hatte Sprecher Arnim Goldbach die Aktion kurzfristig abgeblasen. Dass der aktuelle Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) die Zahlen verfälschen könnte, befürchtet Goldbach nicht. Schließlich solle der Streik um 2 Uhr enden, „sodass wir ab 6 Uhr mit einer Normalisierung des Güterverkehrs rechnen können“, sagt er. Eventuell könne es im Laufe des Tages sogar zu einem höheren Verkehrsaufkommen auf der Strecke kommen, wenn ein möglicher Stau sich auflöse, glaubt Goldbach.

Da der Lärm primär vom Güterverkehr herrühre, seien auch die Änderungen im S-Bahn-Verkehr wegen der Baustelle in Hannover nicht entscheidend. Gerade die Anwohner der Bahnstrecke sind vom Bahnlärm massiv betroffen. Sie hatten in der Vergangenheit immer wieder auch über spürbare Erschütterungen geklagt. Die 24-Stunden-Messung soll Aufschluss darüber geben, ob wirklich alle Waggons umgerüstet – und entsprechend leise sind. „Wir haben teilweise einen anderen Eindruck“, sagt der Bios-Sprecher.

Seit Dezember 2020 müssen Züge leiser sein

Zur Einordnung: 2019 lag der in Otze gemessene Spitzenwert bei knapp 92 Dezibel, 2020 bei 95 Dezibel. Laut Schienenlärmschutzgesetz dürfen seit dem vergangenen Dezember 85 Dezibel nicht überschritten werden. Das entspricht dem Pegel an einer Hauptverkehrsstraße. 95 Dezibel hingegen entstehen an einer Kreissäge. Durchschnittlich waren es 2019 86 Dezibel gewesen, 2020 89 Dezibel. Doch nicht nur die Lärmentwicklung ist für die Bios interessant. Die Initiative will auch die Zugzahlen, Schrankenschließzeiten und Anzahl der Querungen des Übergangs überprüfen und fortschreiben.

Acht geben wollen die Aktivisten auch auf landwirtschaftliche Fahrzeuge, die den Bahnübergang überqueren. Von Interesse ist für Bios deren Breite. Bios will erreichen, dass die Bahn die Schranke, die während der 24-Stunden-Messung 2020 fünf Stunden und 25 Minuten geschlossen war, durch einen Tunnel ersetzt. Dieser müsste Goldbach zufolge aber so konzipiert sein, dass auch die ausladenden Trecker problemlos durchfahren könnten.

Von Sandra Köhler