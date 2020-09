Otze

Ein Betrunkener hat am Freitagabend die Polizei im Norden der Burgdorfer Kernstadt in Atem gehalten. Bei einer letztlich erfolglos gebliebenen Suchaktion waren mehrere Streifenwagen und sogar ein Hubschrauber der Bundespolizei im Einsatz. Zeugen hatten der Polizei gegen 20.20 Uhr einen stark angetrunkenen Mann auf der Straße Spargelfeld unweit K 121 zwischen Otze und Burgdorf gemeldet. Er sei dunkel gekleidet und kaum zu erkennen gewesen. Wegen des regen Fahrzeugaufkommens auf der Straße ging die Polizei davon aus, dass sich der Mann in Lebensgefahr befand.

Bevor die Beamten eintrafen, hatte sich der Unbekannte allerdings bereits in die Büsche geschlagen. Ein weiterer Hinweisgeber sichtete den Betrunkenen dann auf der nahe gelegenen Bahnlinie. Daraufhin ließ die Polizei den Hubschrauber aufsteigen. Die Bahn musste gleichzeitig die Züge auf der Bahnstrecke verlangsamen. Am Ende half alles nichts: Der Verursacher bleib verschwunden. Nach einer Stunde stellte die Polizei die Suchaktion ein.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Burgdorf lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Joachim Dege