Betrunkener 15-Jähriger attackiert Polizeibeamte mit Tritten

Die Polizei ist am Freitagabend um 19.20 Uhr in den Ostlandring in Burgdorf gerufen worden, weil dort ein offensichtlich alkoholisierter Jugendlicher mehrfach unkontrolliert auf die befahrene Straße torkelte. Die Beamten wollten den 15-Jährigen aus Ehlershausen wegen seiner Alkoholisierung an Rettungssanitäter übergeben, um zu verhindern, dass er sich weiter in Gefahr bringt. Doch das gestaltete sich schwierig, denn der Jugendliche wollte sich partout nicht helfen lassen.

Als zwei Polizeibeamte ihn bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes davon abhalten wollten, erneut auf die Straße zu gehen, wehrte der 15-Jährige sich mit Händen und Füßen. Laut Polizeibericht soll er versucht haben, die Beamten zu schlagen und zu treten. Zudem beleidigte er sie mit diversen Schimpfworten. Erst mit Unterstützung einer weiteren Streifenwagenbesatzung gelang es der Polizei, den Jugendlichen zu bändigen ohne ihn zu verletzen. Er sei kurzfristig gefesselt worden, damit er die Beamten nicht weiter angreifen konnte, heißt es im Bericht der Burgdorfer Polizei.

Schließlich brachte der Rettungswagen den 15-Jährigen unter Polizeibegleitung in ein Krankenhaus nach Hannover. Der Grad der Alkoholisierung konnte während des Einsatzes nicht festgestellt werden. Das Ergebnis der im Krankenhaus entnommenen Blutprobe steht noch aus. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, wie die Polizei mitteilt.

Für den Jugendlichen bleibt sein Verhalten nicht folgenlos: Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Von Anette Wulf-Dettmer