Burgdorf

Ihren Führerschein hat am Sonnabend eine 63 Jahre alte Frau aus Burgdorf bei der Polizei abgeben müssen: Die Frau informierte die Beamten in der Wache Vor dem Celler Tor, dass sie gegen 9.30 Uhr mit ihrem blau-grauen Smart For Two beim Rangieren auf dem Schützenplatz ein Verkehrsschild – absolutes Halteverbot – touchiert hatte. Bei der Kollision knickte nach Aussage einer Polizeisprecherin die Haltestange ab.

Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass die Frau nach Alkohol roch. Sie stimmte einem freiwilligen Alkoholtest zu – dieser ergab 0,5 Promille. Deshalb wurde ihr eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit am Steuer eingeleitet.

Von Antje Bismark