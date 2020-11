Sorgensen

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch versucht, am Siedlerweg in Sorgensen in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Die Täter kamen im Zeitraum von Mitternacht bis 2 Uhr und machten sich mit Werkzeug an der Haustür zu schaffen, um diese aufzuhebeln.

Drinnen schlugen Hunde an, daraufhin brachen die Täter den Einbruchsversuch ab und suchten schleunigst das Weite. Hinweise möglicher Zeugen erbittet die Polizei unter Telefon (05136) 88614115.

Von Joachim Dege