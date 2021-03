Schillerslage

Auf Profiwerkzeug hatte es ein Dieb abgesehen, der am Wochenende das auf einem Parkplatz an der Sprengelstraße in Schillerslage geparkte Fahrzeug eines Handwerksbetriebs aufbrach. Der Firmenchef bemerkte den Diebstahl erst am Montagmorgen. Der Täter brach die Heckklappe des Kastenwagens auf, um an das Werkzeug zu gelangen. Er erbeutete zwei Bohrschrauber, einen Bohrhammer, eine Stich-, eine Klapp- und eine Säbelsäge. Die Polizei bittet etwaige Zeuge, die Verdächtiges beobachtet haben, um Hinweise unter Telefon (0 51 36) 88 61 41 15.

Von Joachim Dege