Burgdorf

Mehr als 67,5 Millionen Euro werde der Neubau der IGS tatsächlich verschlingen. Das hat die Stadt jetzt bekannt gegeben – exakt zwei Monate nach dem vom Verwaltungsausschuss der Stadt Mitte Juli hinter verschlossenen Türen gefassten und bis zu einem Bericht dieser Zeitung vergangene Woche unter Verschluss gehaltenen Beschluss über die Auftragsvergabe an ein Unternehmen des Bielefelder Baukonzerns Goldbeck.

Bislang hatte die Bauverwaltung im Rathaus in ihrer Auflistung der städtischen Hochbauprojekte die Baukosten für die IGS öffentlich immer mit 60 Millionen Euro angegeben. In einer von der Stadt in Auftrag gegebenen Machbarkeitsstudie für einen Neubau aus dem Jahr 2017 hatte ein Architekturbüro die Kosten noch mit 51 Millionen Euro beziffert. 2015 hatte die damals noch von dem Sozialdemokraten Alfred Baxmann geführte Stadtverwaltung die Kosten für den Bau eines IGS-Campus an der Straße Im Langen Mühlenfeld lediglich auf 15 Millionen Euro geschätzt.

Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) ließ jetzt mitteilen, dass der vergebene Bauauftrag zum Festpreis an die Firma Goldbeck Ost in Sachsen ein Volumen von 57 Millionen Euro habe. Darin enthalten seien die Außenanlagen, die 4-Feld-Großsporthalle mitsamt Tribüne, die Mensaküche und eine Lehrküche. Nicht berücksichtigt seien die Ausstattung für die benötigten Fachunterrichtsräume der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule. Die Stadt habe erst Mitte September einen Fachplaner damit beauftragt, auch diese Kosten zu ermitteln.

Gutachter und Fachberater kosten 3,3 Millionen Euro

Dazu kommt der Kauf des Grundstücks. Für den von der St.-Pankratius-Kirchengemeinde erworbenen Acker zwischen Technischem Hilfswerk und der Sorgenser Mühle überwies die Stadt 3 Millionen Euro an die Kirche. Den notwendigen Ausbau der Ausfallsstraße Vor dem Celler Tor veranschlagt die Stadtverwaltung mit weiteren 3 Millionen Euro.

Mit 3,3 Millionen gibt die Stadt sogenannte Bauherrenkosten an. Dazu zählen diverse Gutachten, etwa zum Baugrund und zum zu erwarteten Verkehrsaufkommen, ferner die Rechtsberatung bei der Ausschreibung und der Suche nach einem geeigneten Projektsteuerer, der Planung und Bau überwachen soll, schließlich die Projektsteuerung sowie die Baugenehmigung.

Weitere 1,2 Millionen Euro soll die Überdachung der Fahrradstellplätze kosten. Diese sei im Festpreis von Goldbeck Ost nicht enthalten. „Wir haben uns entschieden, die Überdachung nicht über das Angebot des Totalunternehmers zu beauftragen, sondern nach einer alternativen Lösung über ein separates Vergabeverfahren zu suchen. Damit erhoffen wir uns eine Kosteneinsparung. Eine Überdachung der Fahrradstellplätze wird es aber definitiv geben“, verspricht Pollehn.

Stadt hofft noch auf Fördermittel für den IGS-Neubau

Im Dezember, spätestens im Januar, soll der Bauantrag einreicht sein. Die Stadt sondiert gegenwärtig noch, ob sie Förderzuschüsse erhalten und so ihre Kosten verringern kann.

Mindestens drei Monate in Verzug geraten ist der auf dem Nachbargrundstück von der Region Hannover geplante Neubau der Förderschule für geistige Entwicklung, die am Wasserwerksweg völlig beengt untergebracht ist und deshalb einen Teil des Schulbetriebs nach Uetze auslagern muss. Die Region hatte Anfang August ebenfalls ein Unternehmen der Goldbeck Gruppe beauftragen wollen, hatte die Vergabe dann aber wegen formaler Fehler gestoppt.

Hintergrund ist der Wechsel des beauftragten Projektsteuerers just zu dem Totalunternehmer, der den Zuschlag erhalten sollte. Ein unterlegener Mitbewerber hatte Wind davon bekommen und Beschwerde eingelegt. Mit dem Bauvorhaben beschäftigt sich der Schulausschuss der Regionsversammlung kommende Woche.

Von Joachim Dege