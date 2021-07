Burgdorf

Ihre beiden Enden münden, nur 50 Meter voneinander entfernt, auf die viel befahrene Braunschweiger Straße. Mitten in Burgdorfs Innenstadt versteckt sich die Knickstraße in einem toten Winkel. Wenige Autos oder Fußgänger verirren sich dorthin. Kein Wunder, dass der seit Jahren fortschreitende äußerliche Verfall des mehr als 200 Jahre alten Fachwerkhauses mit der Hausnummer 2 bislang kein Stadtgespräch war. Vielleicht wird jetzt aber die Rettung dieses Baudenkmals eines. Gerüstbauunternehmer Bisar Duran, der gerade am Försterberg das historische Forsthaus nach einem Brand originalgetreu wieder aufbauen lässt, hat dasselbe auch mit dem Zweiständer-Fachwerkhaus Knickstraße 2 vor.

Brombeeren ranken vor der breiten Eingangstür, durch die schon seit Jahren kein Bewohner mehr gegangen ist. Quelle: Martin Lauber

Forsthausretter bekommt Vertrauensvorschuss

Brombeerranken wuchern vorm Eingang der Diele, auf der einstmals Postpferde logierten. 200 Jahre später neigt sich die hohe Hausfront leicht nach vorn. Die Planken im Giebel wirken schuppig. Oben wirft das Dach Wellen, unten stützt sich das Gebälk auf eine Schwelle, die es eigentlich gar nicht mehr gibt. Abschnittweise wahrt Beton hier den Schein. Wer sich die Nase am dünnen Fensterglas plattdrückt, blickt auf das nackte, teilweise noch mit Lehm ausgefachte Gebälk im Erdgeschoss. Seit rund drei Jahren ist das Haus, das seit 1987 ganz offiziell ein Baudenkmal ist, unbewohnt.

Die Verbretterung des Frontgiebels trägt deutliche Spuren der Zeit. Quelle: Martin Lauber

„Das Schlimmste wäre, wenn es zusammenfällt“, sagt Bettina Tabbert, die schon ihr ganzes Leben lang nebenan wohnt. Im Winter habe sie manch sorgenvollen Blick auf die hohe Schneelast auf ihrem Nachbarhaus geworfen. Aber das Dach, durch dessen Pfannen der Wind pfeift, hielt durch. „Schön, wenn es jetzt wieder aufgebaut wird“, sagt sie. Der Retter des 1680 erbauten Forsthauses – immerhin eines der ältesten Häuser der Stadt – bekommt Vertrauensvorschuss von den Anwohnern der Knickstraße. Auch der Eigentümer des Wohnhauses zur Linken, Udo Abenrieb, begrüßt die geplante Sanierung der Hausnummer 2. In sein eigenes Gebäude hat er ebenfalls gerade investiert. Gut für alle, wenn das zweimal rechtwinklig abgeknickte Sträßlein sich herausputzt.

Die Knickstraße putzt sich heraus. Das Fachwerk der Hausnummer 1 (vorn) ist vor Kurzem saniert worden. Dem Haus fehlt nur noch der Anstrich. Quelle: Martin Lauber

1-A-Lage: Zentral und absolut ruhig

Bisar Duran bestätigt auf Anfrage, was seine künftigen Nachbarn bisher nur vom Hörensagen wissen: Der Kaufvertrag für die Knickstraße 2 sei aufgesetzt. „Sobald das Haus überschrieben ist, fangen wir an zu sanieren“, kündigt er an. Dafür liege auch bereits eine denkmalrechtliche Baugenehmigung vor. Der Vorbesitzer habe alles im Vorfeld erledigt und werde die Bauleitung übernehmen, berichtet der künftige Eigentümer.

Der Blick durchs Fenster fällt auf Lehmputz zwischen den alten Holzständern: Der bisherige Eigentümer hat das Erdgeschoss bereits entkernt. Quelle: Martin Lauber

Unternehmer Duran besitzt mehrere Objekte in Burgdorf. In das Baudenkmal an der Knickstraße will er selbst mit seiner Familie einziehen. Schon vor Jahren sei er dem Charme des bäuerlich anmutenden Fachwerkhauses mit einem Terrazzobelag in der großzügigen Diele erlegen. Damals habe es aber noch nicht zum Verkauf gestanden.

Als Pferdepension eine Dependance des Posthofs Es wirkt wie ein typisches Bauernhaus, war aber nie eines: Was nach dem verheerenden Brand von 1809, bei dem mehr als 200 Häuser ein Raub der Flammen wurden, an der Knickstraße 2 wieder aufgebaut wurde, war in Wirklichkeit eine Art Pferdepension. Sie gehörte zum Posthof in Schillerslage. Deren Pferde konnten hier ausspannen und gepflegt werden. Durch das breite Tor wurden Heuwagen auf die Diele gefahren. Im rückwärtigen Teil lagen zwei Wohnräume, wahrscheinlich als Unterkunft für Postbedienstete, wie die Historiker der Verkehrs- und Verschönerungs-Vereins vermuten. Obsolet wurde diese Nutzung, als anno 1847 die Eisenbahn Burgdorf erreichte. Die Post verkaufte ihre Dependance samt der Weiden dahinter. In den Akten des Grundbuchamtes wird die Knickstraße 2 ab 1880 als „Reihebürgerhaus“ geführt, Inhaber: Nagelschmied Theodor Ernst. Mehrere Eigentümerwechsel folgten. Nachdem Malermeister Heinrich Oppermann anno 1924 eine Hauserbin geheiratet hatte, blieb das Fachwerkhaus bis ins 21. Jahrhundert im Familienbesitz. Zwischen den Weltkriegen dienten die Wiesen, die fast bis zum Zusammenfluss von Aue und Gümmekanal reichen, als Wäschebleiche. Beim Luftangriff im Februar 1945 entstand am Gebäude zwar nur geringer Sachschaden, in den Wiesen aber hinterließen drei Bomben tiefe Krater, die sich mit Wasser füllten. In den Nachkriegsjahren sicherten die Flächen als Äcker die Ernährung mehrerer Familien. 1973 erbte Junior Heinz Oppermann das Anwesen. 1981 richtete er für seinen Malerbetrieb dort eine Werkstatt ein, die er 1993 aus gesundheitlichen Gründen aufgeben und das Haus vermieten musste. Vor rund drei Jahren zogen die letzten Mieter aus. Ein zwischenzeitlicher Erwerber trieb Sanierungspläne voran, die Bisan Duran als neuer Eigentümer nun in die Tat umsetzen will.

Die Riesenwiese bleibt unbebaut

Eine bessere, zugleich zentrale wie auch absolut ruhige Lage gebe es in Burgdorf nicht, meint er. Zumal zum Grundstück rund 3000 Quadratmeter Grünland gehören, die nicht bebaut werden dürfen. Schon 1963 hatte einer der Vorbesitzer einen Bauantrag für ein Einfamilienhaus gestellt. Das städtische Bauamt lehnte damals ab, weil die Wiesen nicht im Bebauungsplan lägen.

Viel zu tun: Der Blick auf die Rückseite des Fachwerkhauses. Quelle: Martin Lauber

Auch wenn Duran zufolge alles weitgehend erhalten bleiben soll, wie es ist, und der Vorbesitzer das Erdgeschoss bereits entkernt hat: Die Sanierung werde aufwendig. Der komplette Dachstuhl sei fällig. „Auch der Schwellenbalken ist weg“, diagnostiziert er. Um ihn ersetzen zu können, werde das Gebäude Abschnitt für Abschnitt abgefangen werden müssen. „Das kostet Zeit.“ Auf dem Grundstück befindet sich auch ein kleines freistehendes Garagengebäude, das zu einer Wohnung umgebaut werden soll. Gegen die Denkmalrettung wird das ein Kinderspiel.

Von Von Martin Lauber