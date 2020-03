Hülptingsen

Auf das Trinkwasser müssen am Montag, 23. März, gut 50 Haushalte an der Straße Vor den Höfen in Hülptingsen verzichten – von 9 bis 13 Uhr unterbricht Avacon die Versorgung, um dringend erforderliche Instandhaltungsarbeiten im Trinkwassernetz durchführen zu können, wie Sprecherin Michaela Fiedler mitteilt. Das Unternehmen, in Burgdorf für die Betriebsführung des Wassernetzes zuständig, führt die Reparaturarbeiten im Auftrag der Stadtwerke Burgdorf aus. Avacon bittet die betroffenen Kunden für die Unannehmlichkeiten um Verständnis.

An die Wasserversorgung angeschlossene Geräte und technische Anlagen sollten möglichst vorsorglich abgestellt werden. Die Betriebsanleitung der jeweiligen Geräte gibt Hinweise, was bei der Wiederinbetriebnahme zu beachten ist. Durch die notwendigen Spülungen im Zuge der Leitungseinbindung können bei der Wiederversorgung Druckschwankungen im Leitungsnetz, Lufteinschlüsse und kurzfristig gesundheitlich unbedenkliche Trübungen im Trinkwasser auftreten. Diese dürften nach recht kurzer Zeit von alleine wieder verschwinden.

Im Störungsfall steht folgende Telefonnummer zur Verfügung (0800) 0282266.

Von red