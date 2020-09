Alt-Ahrbeck

Die Schranke am Bahnübergang in Alt-Ahrbeck zeigt zurzeit gen Himmel. Über die Gleise der Strecke Lehrte-Celle kommt an der Stelle dennoch keiner. Der Übergang ist gesperrt. Und das schon seit mehr als zwei Wochen, wie Anlieger Frank Klockow berichtet. Ursache sei eine Störung, die gegenwärtig untersucht werde, teilt die Deutsche Bahn dazu mit.

Was genau zu der Störung geführt hat, hat die Bahn noch nicht herausgefunden. Auf Nachfrage teilt eine Bahnsprecherin mit, dass die Suche nach der Ursache noch Zeit brauche, und zwar voraussichtlich bis Mitte Oktober. Nächste Woche nähmen sich zwei Spezialisten der streikenden Schranke an. Die Bahn habe mit den Untersuchungen einen Dienstleister beauftragt. Dessen Mitarbeiter allerdings hat Klockow, dessen Haus nur 200 Meter vom Übergang entfernt steht, schon seit 14 Tagen nicht mehr gesehen.

Anzeige

Zur Galerie Der Bahnübergang ist seit zwei Wochen gesperrt, und nichts passiert. Nur das: Im Gebüsch sammelt sich der Müll der Bauarbeiter.

Der von Klockow geäußerten Befürchtung, die Bahn wolle womöglich eine dauerhafte Schließung des höhengleichen Bahnübergangs austesten, widerspricht die Bahnsprecherin. Solche Pläne gebe es aktuell nicht. Wenn so etwas komme, geschehe es immer nur im Dialog mit betroffenen Anrainern und der Kommune.

Weitere NP+ Artikel

Bahn dementiert Pläne für eine Dauerschließung

Davon, dass die Bahn den Übergang dichtmachen könnte, ist auch im Rathaus nichts bekannt. Die Bahn sei zwar vor Jahren an die Stadt mit solchen Überlegungen herangetreten, zumal es in 800 Meter Luftlinie an der Lehrter Straße schon den nächsten Übergang gibt, berichtet Tiefbauamtsleiter Rainer Herbst. Generell sei die Bahn daran interessiert, höhengleiche Bahnübergänge loszuwerden, weil sie ein Gefahrenpotenzial darstellen und Unterhaltskosten verursachen.

Zu Schließung sei es dann aber nicht gekommen, weil die Stadt für diesen Fall zunächst die Ertüchtigung des parallel zur Bahnlinie verlaufenden Feldwegs für schwere landwirtschaftliche Fahrzeuge verlangt habe. Nur dann könnten Landwirte wie Andreas Thieleking, dessen Acker direkt hinter dem Bahnübergang liegt, auch dort hingelangen. Im Moment ist das für Thieleking, den die Bahn über die Schließung des Bahnübergangs nicht informierte, gar nicht möglich. Mit der anstehenden Bodenbearbeitung seines Ackers muss er nun warten, bis der Bahnübergang wieder freigegeben ist.

Das Gebüsch neben der Baustelle am Bahnübergang bei Alt-Ahrbeck ist vermüllt. Quelle: Joachim Dege

Dazu müssten allerdings erst einmal die Bauarbeiter wieder anrücken, um ihre Reparaturarbeiten fortzusetzen. Klockow ist nicht gut auf sie zu sprechen. Mit Fotos hat er deren angebliche Hinterlassenschaften im angrenzenden Gebüsch dokumentiert. Der Anlieger wirft dem Bautrupp nicht nur vor, dass sie in Ermangelung einer mobilen Toilette in den Büschen ihre Notdurft verrichten. Auch Essensreste, Fast-Food-Verpackungen und sogar ganze Pizzaschachteln liegen dort herum.

Die Deutsche Bahn hat zugesagt, der Sache nachzugehen. Wegen der Verunreinigungen habe die Bahn bereits Kontakt mit der beauftragten Firma aufgenommen, so die Sprecherin. Und ein mobiles WC sei normalerweise der Standard, sobald sich Bauarbeiten über mehrere Tage erstreckten.

Von Joachim Dege