Bahnhofsvorplatz wird in den Sommerferien zur Baustelle

Die Theodorstraße am Burgdorfer Bahnhof wird in den Sommerferien für mindestens zwei Monate voll gesperrt. Zwischen Mitte Juli bis Ende September erneuert die Stadt den Mischwasserkanal unter der Straßendecke. Das teilt die Stadt Burgdorf mit. 150 Meter Kanal sollen aufgrund von Beschädigungen und mangelnder Leistungsfähigkeit der Hydraulik erneuert werden. An der Oberfläche der Kanaltrasse ist eine Fahrbahnerneuerung vorgesehen. Der vorhandene Mischwasserkanal liegt unter dem Gehweg auf der Ostseite. Die daneben liegende Trinkwasserleitung der Stadtwerke wird nicht ausgetauscht.

Der neue Mischwasserkanal soll rund anderthalb Meter neben den Regenwasserabfluss verlegt werden, um ausreichend Abstand zur Trinkwasserleitung einzuhalten. Die alte Kanalisation wird stillgelegt und mit Leichtbeton versiegelt, damit Trinkwasserleitung sowie Gehweg samt Gosse erhalten bleiben können.

Die Kosten für die Erneuerung des Mischwasserkanals belaufen sich auf 250.000 Euro. 130.000 Euro sind im Haushalt für 2020 vorhanden, die restlichen 120.000 Euro werden aus dem Konto für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen entnommen.

Bauarbeiten haben Auswirkungen auf den Busverkehr

Soll ausgebessert werden: Der für Busse überfahrbare Gehweg. Quelle: Manuel Behrens

Wegen der Baustelle ändern sich die Routen von Regiobus: Im ersten Abschnitt fahren Busse von der Marktstraße und Hochbrücke kommend den Busbahnhof über Hannoversche Neustadt und Feldstraße an. Busse, die in Richtung Marktstraße fahren, werden über die Gartenstraße geführt (wie beim Oktobermarkt). In Richtung Südstadt wird provisorische Haltestellte Am kleinen Brückendamm eingerichtet. In Richtung Hänigsen gibt es eine vorübergehende Bushaltestelle an der Wallstraße

Im zweiten Bauabschnitt fahren Busse Richtung Marktstraße wieder über die Theodorstraße. Busse, die über die Gartenstraße fahren, werden wie die Linien, die von der Marktstraße kommen über die Hannoversche Neustadt und die Feldstraße in die Gartenstraße fahren.

Kleinere Arbeiten an der Kreuzung

Die Theodorstraße war 2005 im Zuge der Neugestaltung des ZOB und des Bahnhofsvorplatzes erneuert worden. Die Straße sei noch in einem entsprechend guten Zustand, so die Stadt. Lediglich der Kreuzungsbereich zur Gartenstraße ist noch aus den Siebzigerjahren – hier soll im zweiten Bauabschnitt die Deckschicht saniert werden. Außerdem soll der für Busse überfahrbare Gehweg ausgebessert werden, der durch die hohe Belastung durch die Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen worden ist.

Von Manuel Behrens