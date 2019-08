Otze/Ehlershausen

Wie viele Züge passieren die Bahnhöfe in Otze und Ehlershausen in 24 Stunden? Wie lange bleiben die Schranken geschlossen? Und wie hoch ist die Lärmbelastung? Diese Daten wollen Freiwillige der Bürgerinitiative Otze Schiene (Bios) bei der nächsten Zähl- und Messaktion in Otze und Ehlershausen erfassen, die am Montag, 19. August, um 6 Uhr beginnt und am Dienstag, 20. August, um 6 Uhr endet. Jeweils an der Bahnstation bauen die Beteiligten ihren Zählpunkt auf, der tagsüber mit drei Aktiven und nachts durchschnittlich mit zwei besetzt sein wird. „Wir haben eine Umfrage gestartet und genügend Freiwillige gefunden“, sagt Bios-Sprecher Arnim Goldbach.

Daten über künftige Belastung fehlen nach wie vor

Seinen Angaben zufolge gibt es weder von der Bahn noch von der Bundesregierung verlässliche Informationen, wie groß künftig das Aufkommen von Güterzügen an der Bahnstrecke Celle-Lehrte ausfallen wird. Und auch wenn es erste Verbesserungen in puncto Lärm und Erschütterungen durch die Züge gibt, will Bios die jetzige Belastung weiterhin beobachten – in der Annahme, dass sich diese mit einer zunehmenden Zahl an Zügen weiter erhöhen wird. „Besonders aber beschäftigt uns das Problem hoher Schrankenschließzeiten“, sagt Goldbach und richtet den Fokus vor allem darauf, wie viele Fußgänger, Rad- oder Autofahrer die Bahnübergänge in dieser Zeit passieren wollen.

Diese Problematik zeigte sich im vergangenen Jahr in Ehlershausen, als Freiwillige erstmals zählten. „Durchschnittlich bleibt die Schranke gut drei Minuten zu“, sagte Mitstreiter Torsten Carl nach der Aktion. Mitunter, wenn mehrere Züge fahren, müssten Autos mehr als acht Minuten warten. „Die Schranken waren bei 143 Schließungen insgesamt gut siebeneinhalb Stunden geschlossen“, sagte Carl. Das wirke sich nachhaltig auf den Autoverkehr auf, denn etwa 200 Autos oder Motorräder passierten den Übergang durchschnittlich in einer Stunde.

Von Antje Bismark