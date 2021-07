Burgdorf

Seit einer Woche erst besitzt Maik Heuer den Gesellenbrief als Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik – und schon jetzt übernimmt er mit Kai-Uwe Lange, ebenfalls ehemaliger BBS-Schüler in Burgdorf, die Verantwortung im Katastrophengebiet rund um Dernau, um Baufahrzeuge, landwirtschaftliche Maschinen und Schubkarren am Rollen zu halten. Denn die Reifen der Fahrzeuge, die fast ununterbrochen das Geröll und den Schlamm von den Straßen transportieren, überstehen das unwegsame Gelände nicht. „Die Monteure sind im Dauereinsatz“, sagt Gunnar Gruhn vom gleichnamigen Reifen-Unternehmen mit Sitz in Soltau und Hermannsburg, in dessen Betrieb Heuer die praktische Ausbildung absolviert hat.

Bis zur vergangenen Woche lernte Heuer nach Aussage von Peter Schulze, Teamleiter für Reifen- und Vulkanisationstechnik an der BBS Burgdorf, noch mit knapp 30 anderen Azubis aus ganz Norddeutschland für die Prüfung. „Dann gab es am Donnerstag die Zeugnisse, und fast zeitgleich kam der Hilferuf aus dem Flutgebiet“, sagt er und fügt hinzu, zu diesem Zeitpunkt hätten Meister und Obermeister der Innung zusammengesessen. Gemeinsam mit Gruhn schob er die Unterstützung an und stellte die Werkzeuge, die während der Sommerferien an der BBS nicht benötigt werden, zur Verfügung. Außerdem packten Gruhn, Heuer und Lange all jenes Material zum Reparieren der Reifen ein, dessen Verfallsdatum bald erreicht ist. „Das betrifft zum Beispiel Ventile, aber auch Pflaster, die auf schadhafte Stelle aufgebracht werden“, sagt Schulze.

Im Dauereinsatz: Viele Fahrzeuge beschädigen sich die Reifen auf den zerstörten Wegen, die Unternehmen vor Ort können nicht mehr helfen. Quelle: privat

Unternehmer kauft Material aus eigener Tasche

Unternehmer Gruhn stellt den frisch gebackenen Gesellen bis einschließlich nächsten Mittwoch für die Katastophenhilfe frei. „Ich habe dann den Kai-Uwe angerufen, der eigentlich Urlaub hat, und der hat sich auch gleich bereit erklärt mitzufahren“, sagt der Firmenchef, der zu Wochenanfang mit seinen Mitarbeitern die Lieferanten unter anderem in Bremen und Osnabrück aufgesucht hat. „Die haben wir fast leer gekauft“, sagt er und bezieht dabei seine Unternehmer-Kollegen explizit mit ein, denn insgesamt hätten bis zu 20 Firmen deutschlandweit ein Pannenfahrzeug in den Südwesten des Landes geschickt – wenn sie denn zwei der Wagen besitzen. „Die Arbeit im Betrieb muss ja weiterlaufen, und wenn ich nur ein Pannenfahrzeug habe, dann brauche ich es vor Ort und kann es nicht zur Verfügung stellen.“

Gruhn besitzt zwei, von denen eines mit Heuer und Lange, Werkzeug und Material am Mittwochabend um 18.30 Uhr in Dernau angekommen ist. „Die Monteure haben dann sofort losgelegt, bis 3.30 Uhr in der Nacht haben beide gearbeitet“, erzählt der Unternehmer, der nur sporadisch und wenn dann per Whatsapp eine Information bekommt. Weder das Mobilfunknetz noch das Internet funktionierten zuverlässig, sagt er. Die erste Nacht verbrachten die Helfer noch im Pannenfahrzeug, das alle Werkstätten ersetzen muss. „Entweder sind die Gebäude abgesoffen oder der Strom fehlt für die Arbeit“, schildert Gruhn die Erfahrungen.

Mehr als 1000 Reifen an zwei Tagen repariert

Ursprünglich hätte das Duo eigentlich mehrere Orte anfahren sollen, doch die Nachfrage sei so groß, dass der Wagen jetzt stationär arbeite. „Mindestens zwei Fahrzeuge stehen immer dort und warten mit einem defekten Reifen, bis sie an der Reihe sind“, berichtet der Unternehmer, der wie Schulze auch nach weiteren Hilfsmöglichkeiten sucht. Der Lehrer telefoniert aktuell alle ehemaligen Absolventen ab, die möglicherweise ins Ahrtal fahren können. Gruhn hat bereits mit Dustin Küntscher und André Liesner zwei weitere Gesellen gefunden, die ab nächstem Mittwoch nach Dernau fahren und ihre Kollegen ablösen. Am Wochenende machen sich zwei Monteure aus Springe auf den Weg, mit neuem Material und Manpower für zwei Tage. „Schon nach den ersten beiden Tagen haben Maik und Kai-Uwe über 1000 Reifen repariert“, nennt Gruhn die Größenordnung und fügt hinzu, bundesweit gebe es kaum noch Reifen für Schubkarren zu kaufen – umso wichtiger sei die Reparatur.

Nachschub dringend benötigt: Die Monteure haben das erste Material aus dem Pannenwagen weitgehend aufgebraucht, am Wochenende kommt Nachschub. Quelle: privat

Bislang finanziert er – wie viele Berufskollegen – die Unterstützung aus eigener Tasche. Doch weil dies auf Dauer nicht funktioniert, plant er ein Spendenkonto über den Bundesreifenverband. „Wenn die Fahrzeuge nicht mehr rollen, dann geht es noch weniger voran“, sagt der Unternehmer, nach dessen Angaben die beiden Helfer inzwischen ein Quartier gefunden haben: Im Jugendzimmer eines Hauses, das ein Feuerwehrmann bereitstellt. „Wenn sie zurück sind, brauchen sie bestimmt erst einmal Urlaub“, vermutet der Firmenchef und sagt mit Blick auf Fotos, die ihn erreichen: „Es sieht niederschmetternd und wie im Krieg aus, zumal der Schlamm alles bedeckt und jetzt der Staub dazukommt.“

Nach den Sommerferien wird Schulze von dem Einsatz all jenen Schülern berichten, die neu an die BBS kommen – aus ganz Niedersachsen, Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und dem nördlichen Nordrhein-Westfalen. „Wir sind die einzige BBS, die diese Ausbildung noch anbietet“, sagt der Lehrer und erklärt zugleich, weshalb die Abstimmung unter den Reifen-Betrieben wie in einer Familie funktioniert.

Von Antje Bismark