Mehr als 50 Haushalte in Burgdorf müssen am Mittwoch, 30. Juni, rund sechs Stunden lang auf frisches Wasser aus der Leitung verzichten. Grund sind Bauarbeiten der Avacon.

