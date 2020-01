Heute Abend kommt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wieder einmal in ihre Burgdorfer Heimat: als Ehrengast des CDU-Neujahrsempfangs in Ramlingen. Was zunächst eine fixe Idee war, entpuppte sich als aufwendiges Unterfangen: Am Donnerstag rückten Sicherheitskräfte mit Sprengstoffspürhunden an, und die Bauern verzichten sogar auf eine für heute angemeldete Demo.