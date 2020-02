Autoreifen in Parkhaus zerstochen

Burgdorf

Unbekannte haben im Parkhaus am Bahnhof in der Nacht zum Dienstag die Reifen eines Autos zerstochen. Der Besitzer des schwarzen VW Golf bemerkte den Schaden am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr. Er hatte sein Fahrzeug am Montagnachmittag in dem Parkhaus an der Theodorstraße abgestellt. Die Täter zerstachen drei Reifen seines Fahrzeugs. Die Polizei hofft, dass Zeugen etwas beobachtet haben und Hinweise geben können unter Telefon (05136) 88614115.

Von jod