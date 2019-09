Burgdorf

Eine Autofahrerin hat am Donnerstagnachmittag in der Südstadt ein Kind angefahren. Die Frau fuhr die Straße Am Kahlen Lehn Richtung Süden. An der Kreuzung mit der Goethe- und der Saarstraße, welche die Stadt zur vorfahrtsberechtigten Fahrradstraße hat ausbauen lassen, stoppte sie ihr Fahrzeug. Beim erneuten Anfahren übersah sie dann einen von links auf seinem Fahrrad herannahenden Elfjährigen. Der Junge stürzte durch den Zusammenstoß zu Boden und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Von Joachim Dege