Schillerslage

Glücklicherweise unverletzt hat ein 28-jähriger Mercedes-Fahrer aus Burgwedel am Montag einen Unfall auf der Bundesstraße 3 überstanden: Der Mann war nach Aussage eines Polizeisprechers mit seinem Wagen auf der linken Fahrspur in Richtung Celle unterwegs, als er um 17.12 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache bei Schillerslage nach links von der Fahrbahn abkam und die Mittelschutzplanke touchierte.

Der Wagen kam zu Stehen, der Fahrer erlitt keine Verletzungen. Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt, sodass es auch während der Unfallaufnahme zu keinen Verkehrsbehinderungen kam. Den Schaden am Mercedes und an der Schutzplanke gibt die Polizei mit 12.000 Euro an.

Von Antje Bismark