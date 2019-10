Burgdorf

Schon wieder eine Unfallflucht in Burgdorf: Am Wochenende sind an einem weißen Personenwagen der Marke Skoda Rapid, der von Sonnabend, 21 Uhr, bis Sonntag, 15.30 Uhr, vor dem Haus Depenauerweg 14 geparkt war, der linke Außenspiegel und der vordere Kotflügel beschädigt worden. Der Unfallverursacher muss auf dem Depenauerweg aus Richtung Saarstraße in Richtung „Auf dem Ratskamp“ unterwegs gewesen sein. Das haben die Ermittlungen der Polizei ergeben. Zudem entdeckten die Beamten blauen Fremdlack an dem Skoda. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Autofahrer geben können, bittet die Polizei, sich unter Telefon (05136) 8861 4115 zu melden.

Von Anette Wulf-Dettmer