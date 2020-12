Burgdorf

Polizei, Rettungssanitäter und Feuerwehrleute mussten am Montagnachmittag kurz nach 15 Uhr zu einem Fahrzeugbrand an die Scharlemannstraße in der Südstadt von Burgdorf ausrücken. Dort stand ein Kleintransporter auf einem Parkplatz unweit der HEM-Tankstelle lichterloh in Flammen. Eine dunkle Rauchwolke war bis nach Weferlingsen sichtbar. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 20 Brandbekämpfern im Einsatz war, löschte mit Wasser und Schaum. Sie konnte nicht verhindern, dass das Auto vollständig ausbrannte und nurmehr Schrottwert hat. Ursache soll nach Darstellung der Polizei ein Beziehungsdrama gewesen sein. Im Zuge dessen habe ein Mann das Fahrzeug in Brand gesteckt. Nähere Einzelheiten wollte die Polizei, die inzwischen die Ermittlungen aufgenommen hat, nicht mitteilen. Nur so viel: Es habe keine Verletzten gegeben.

Von Joachim Dege