Burgdorf

Fünf Sommerwochen lang stand Burgdorf im Zeichen der Kunst. 25 Künstler zeigten auf Einladung des Kirchenkreises Burgdorf, der Martin-Luther-Gemeinde Ehlershausen und des Kunstvereins Scena an 13 Orten Bilder, Objekte und Installationen zum Thema ZeiTRäume. Am Sonnabend ging das Projekt mit der Preisverleihung im Paulus-Kirchenzentrum zu Ende.

Den mit 1000 Euro dotierten ersten Preis sprach die Jury dem Bild „Vom Erinnern und Vergessen“ der in Hamburg lebenden Künstlerin Burglind Jonas zu. „In diesem Bild wird der Bezug zu unserem Ausstellungsthema mit einfachsten Mitteln auf den Punkt gebracht“, sagte Jurymitglied Matthias Schorr in seiner Laudatio. Den zweiten Preis bekam Gisela Gührs aus Rinteln für die Installation „Sommersonntagsgeflüster“, die in der Magdalenenkapelle ausgestellt war. „Die Jury war sich schnell einig, dass wir auch noch einen Sonderpreis für die wohl ungewöhnlichsten Bilder der Ausstellung mit ihrer Kombination aus Zeitkritik und satirischem Moment vergeben mussten“ sagte Schorr. Sie stammen von dem Celler Maler Horst G. Brune und waren in der Cafeteria des E-Centers an der Weserstraße zu sehen. An die Burgdorfer Künstlerin Ricarda Lott und deren Bild „Losgelassen“, das in der St.-Nikolaus-Kirche zu sehen war, ging der Publikumspreis.

