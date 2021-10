Burgdorf

„Sammler sind die glücklichsten Menschen“ – das sagte schon Johann Wolfgang von Goethe. Ob dieses überlieferte Zitat stimmt, können Interessierte noch einmal am Sonntag, 31. Oktober, ab 14 Uhr selbst erfahren. An diesem Tag lädt das Team vom Stadtmuseum zum letzten Mal ein zur Ausstellung „Verborgene Schätze – Sammler stellen aus“. Besucherinnen und Besucher können beim Rundgang und bei einer Führung die Sammlerstücke anschauen, ehe die Präsentation schließt.

Die Führung gestalten die Frauen und Männer, die ihre Lieblingsstücke ausstellen. Sie erzählen den Gästen vom Ursprung ihrer Leidenschaft für Büfett-Uhr, Bade-Ente oder Blechspielzeug – mitunter reicht die Liebe zu den Exponaten bis ins Kindesalter zurück, mitunter ist sie erst viel später entstanden.

Um an dem Rundgang teilzunehmen, ist eine Voranmeldung in der VVV-Geschäftsstelle unter Telefon (05136) 1862 erforderlich. Im Stadtmuseum, das am Sonntag, 31. Oktober, von 14 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt an der Schmiedestraße 6 öffnet, gilt die 3-G-Regel mit entsprechenden Nachweisen.

