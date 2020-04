Coronakrise hin oder her: Auch wenn die Fitnessstudios geschlossen sind, wollen viele nicht auf Sport verzichten. Was bietet sich da mehr an, als den Trimm-Dich-Pfad im Burgdorfer Holz zu nutzen? Schade nur, dass dort einige Geräte wegen Corona ebenfalls gesperrt sind. Aber was hat der Pfad eigentlich sonst zu bieten?