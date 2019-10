Aus der Pyramide wird das Restaurant Glashaus: Neben Pizza gibt’s bald auch Bowls

Burgdorf

Mit einem komplett neuen Konzept will Haydar Deniz die einstige Pyramide am Kleinen Brückendamm in der Burgdorfer Gastronomieszene etablieren: Der neue Betriebsleiter lässt das markante Gebäude, das in den vergangenen Jahren immer wieder einen neuen Betreiber erhielt, aufwendig unter dem Namen Glashaus umgestalten.

Umbau im Glashaus soll Mitte November abgeschlossen sein

Bis spätestens Mitte November sollen die Arbeiten im Restaurant beendet sein, sagt Deniz bei einem Rundgang über die Baustelle. Diese verbirgt sich für Passanten noch hinter den bodentiefen Fensterscheiben, die die Arbeiter mit Papier zugeklebt haben. Sie haben seit der Übernahme des Gebäudes zum 1. Oktober bereits die hölzerne Eichenvertäfelung von den Wänden abgenommen und entsorgt.

Auch die dunkle Verkleidung der Decke gehört der Vergangenheit an: „Wir setzen auf helle Farben und einen Stil, der rustikales und modernes Industriedesign umfasst“, sagt der Betriebsleiter. Deshalb finden sich an der Wand hinter dem Tresen bereits dunkle Retrofliesen, die von Teilen des bisherigen Schranks umgeben sind.

Zur Galerie Klinkersteine, Fliesen, Farbe: All das findet sich derzeit im künftigen Restaurant Glashaus, das Arbeiter umbauen. Sie ersetzen auch die bisherigen Möbel und gestalten die Beleuchtung neu.

Restaurant Glashaus erhält auch einen Kamin

An der Wand gegenüber des Eingangs bringen Arbeiter rot gebrannte Klinkersteine an, die zu der robusten Wendeltreppe den entsprechenden Kontrast bilden sollen. „Unter der Treppe“, kündigt der Burgdorfer an, „installieren wir in den nächsten Tagen noch einen Kamin.“ Bis dahin baut die beauftragte Firma noch die alten Kronleuchter ab. Auch die großformatigen Bilder im Obergeschoss sollen verschwinden. „Das ersetzen wir durch Motive aus der Natur“, sagt Deniz mit Blick auf eine riesige Fotografie vom Pariser Louvre und dessen Glaspyramide, die ein Vorbesitzer angebracht hatte.

„Die Gäste werden den Raum nicht wiedererkennen“

Große Metallleuchter, mehrere Meter hohe Bäume, neue Sitzmöbel, helle Tische, abgeschliffene Holzfußböden – all das soll für das entsprechende Ambiente „Genuss am Fluss“ sorgen. „Die Gäste werden den Raum nicht wiedererkennen“, sagt Deniz und fügt hinzu, dass zwischen 120 bis 140 Sitzplätze entstehen werden. Die gleiche Anzahl plane er für die Terrasse, die ins Konzept eingebunden werde.

Bowls und Burger finden sich neben Pizza und Pasta

Auch die Speise- und Getränkekarte bekomme eine Verjüngungskur. „Wir mixen traditionelle und trendige Speisen, setzen dabei auf Regionalität“, sagt Deniz. Gäste sollen sich neben Currywurst, Schnitzel, Pizza oder Pasta eben auch Bowls und Burger bestellen können.

Gastronom hat auch 6 Sinne Skybar in Hannover übernommen

Bei der Zusammenstellung der Karte setzen Deniz und seine Mitstreiter auf die Erfahrungen aus der 6 Sinne Skybar, die sie in der Heiligerstraße in Hannover betreiben.

Und weil sich täglich auch ein Frühstücksangebot finde, eine wöchentlich wechselnde Mittagskarte geplant sei und er abends auf viele Besucher setze, stelle er auch neue Mitarbeiter ein. „Wir werden einen Teil der bisherigen Beschäftigten übernehmen, können aber noch nicht sagen wie viele“, sagt der Betriebsleiter und betont, dass es schon viele Anfragen für die Zeit nach der Eröffnung gebe.

