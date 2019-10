Burgdorf

Auf der Immenser Straße, einer der Hauptverkehrsstraßen Burgdorfs, herrscht an diesem nebligen Morgen eine herrliche Ruhe. Nur ab und an sind die Geräusche der Baumaschinen, die gerade in Höhe der Firma Vargölst im Einsatz sind, in der Stille zu hören. Der Ausbau der Straße ist in den vergangenen Monaten zügig...